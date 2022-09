Nations League: «Δώρο» της Ελβετίας στην Πορτογαλία - Κέρδισε εκτός έδρας την Ισπανία 2-1

Η ομάδα του Φερνάντο Σάντος έκανε το καθήκον της στην «Φόρτουνα Αρένα» της Πράγα, όπου με το εμφατικό 4-0 επί της Τσεχίας (έχασε πέναλτι στις καθυστερήσεις του α΄ μέρους με τον Σικ) εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ήττα-σοκ των «φούρια ρόχας» με τους Ελβετούς (1-) και ανέβηκε στην κορυφή του γκρουπ. Έτσι, τα πάντα θα κριθούν στις 27/09 επί πορτογαλικού εδάφους, στο ντέρμπι Πορτογαλία-Ισπανία, όπου οι γηπεδούχοι «βολεύονται» ακόμη και με την ισοπαλία.

