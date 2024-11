Nations League: Η Αρμενία «έκλεψε» στο φινάλε την 2η θέση από τα Νησιά Φερόε

Η Αρμενία νίκησε 2-1 την Λετονία εκτός έδρας.

Η Αρμενία πήρε μεγάλη νίκη στη Ρίγα με 2-1 επί της Λετονίας και στο φινάλε των αγώνων του Δ' ομίλου της League «έκλεψε» την 2η θέση, μιας και η Βόρεια Μακεδονία, που νίκησε και τα Νησιά Φερόε με 1-0 είχε ήδη «κλειδώσει» την άνοδο στη League B από την περασμένη εβδομάδα.

Τι σημαίνει τώρα το αποτέλεσμα στο Λετονία-Αρμενία; Οι τέσσερις δεύτερες ομάδες των ομίλων της League C (η μία είναι η Αρμενία) θα παίξουν με τις ισάριθμες τρίτες της League B σε διπλά ματς. Οι νικήτριες θα καταλήξουν στη League Β’ και οι ηττημένες στη League C. Οι δύο από τις τέσσερις χειρότερες ουραγοί (Λετονία υποβιβάζονται στη League D, ενώ οι δύο από τις τέσσερις καλύτερες ουραγούς θα παίξουν με τις δύο δεύτερες της League D σε διπλά ματς. Οι νικήτριες θα καταλήξουν στη League C και οι ηττημένες στη League D’.