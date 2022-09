Nations League: Οι ομάδες του Final-4 κι ο νέος χάρτης της διοργάνωσης

Η Εθνική Ελλάδος, τερμάτισε στην πρώτη θέση του 2ου ομίλου της League C και κέρδισε τον προβιβασμό της στη League B, όπου θα βρει απέναντί της πολλές ισχυρές ομάδες -όπως η Αγγλία, η Τσεχία, η Αυστρία και η Ουαλία στην επόμενη διοργάνωση.

Με τους 9 τελευταίους αγώνες της 6ης αγωνιστικής στις League A, B και C, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης (27/9) η φάση των ομίλων και στο 3ο UEFA Nations League, διαμορφώνοντας το νέο «χάρτη» της διοργάνωσης, τόσο με τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Final-4 τον Ιούνιο του 2023 διεκδικώντας το τρόπαιο, όσο και με τις χώρες που προβιβάστηκαν και υποβιβάστηκαν σε κάθε Λίγκα ξεχωριστά.

Η Εθνική Ελλάδος, τερμάτισε στην πρώτη θέση του 2ου ομίλου της League C και κέρδισε τον προβιβασμό της στη League B, όπου θα βρει απέναντί της πολλές ισχυρές ομάδες -όπως η Αγγλία, η Τσεχία, η Αυστρία και η Ουαλία στην επόμενη διοργάνωση και δη, στο 4ο UEFA Nations League που θα διεξαχθεί τη διετία 2024-25.

Οι τέσσερις ομάδες που προκρίθηκαν στο Final-4 του 3ου Nations League -που θα διεξαχθεί όπως όλα δείχνουν- στην Ολλανδία, από 14 έως 18 Ιουνίου 2023 (απομένει η επικύρωση από την UEFA τον Ιανουάριο), είναι οι Κροατία, Ολλανδία, Ιταλία και Ισπανία. Οι ημιτελικοί -κατόπιν κλήρωσης- θα πραγματοποιηθούν στο Άμστερνταμ («Johan Cruyff Arena») και στο Ρότερνταμ («De Kuip») στις 14 και 15 Ιουνίου 2023, ενώ ο μικρός και ο μεγάλος τελικό θα διεξαχθούν στις 18 Ιουνίου 2023.

Από εκεί και πέρα, τα μπαράζ (play out) για την παραμονή στη League C ή τον υποβιβασμό στη League D, στα οποία θα συμμετάσχουν οι τέσσερις ομάδες που τερμάτισαν στις τελευταίες θέσεις των ομίλων της League C (Λιθουανία, Β. Ιρλανδία, Λευκορωσία, Γιβραλτάρ), θα διεξαχθούν 21-23 Μαρτίου 2024 (πρώτοι αγώνες) και 24-26 Μαρτίου 2024 (δεύτεροι αγώνες).

Υπενθυμίζεται πως όλοι οι «νικητές» των ομίλων στις League A, B και C -ανάμεσά τους και η Ελλάδα- έχουν εξασφαλισμένη θέση για τα play off του Euro 2024 (και τα τρία τελευταία «εισιτήρια» πρόκρισης στη συγκεκριμένη διοργάνωση), υπό την προϋπόθεση πως δεν θα έχουν ήδη εξασφαλίσει μία θέση στα τελικά του Euro 2024 (που θα διεξαχθεί στη Γερμανία) μέσω της προκριματικής φάσης, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2023.

Αναλυτικά ο νέος «χάρτης» του Nations League, ενόψει της 4ης «έκδοσης» της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί τη διετία 2024-25 έχει ως εξής:

LEAGUE A

Κροατία

Δανία

Γαλλία

Ισπανία

Πορτογαλία

Ελβετία

Ιταλία

Ουγγαρία

Γερμανία

Ολλανδία

Βέλγιο

Πολωνία

Σκωτία

Ισραήλ

Βοσνία

Σερβία

LEAGUE B

Αυστρία

Τσεχία

Αγγλία

Ουαλία

Ουκρανία

Ιρλανδία

Ισλανδία

Αλβανία

Φινλανδία

Μαυροβούνιο

Νορβηγία

Σλοβενία

Τουρκία

ΕΛΛΑΔΑ

Καζακστάν

Γεωργία

LEAGUE C

Αρμενία

Ρωσία*

Ρουμανία

Σουηδία

Λουξεμβούργο

Νησιά Φαρόε

Κόσοβο

Κύπρος

Αλζερμπαϊτζάν

Σλοβακία

Βουλγαρία

Β. Μακεδονία

Λετονία

Εσθονία

ΜΠΑΡΑΖ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ LEAGUE C

Λιθουανία

Β. Ιρλανδία

Λευκορωσία

Γιβραλτάρ

LEAGUE D **

Μολδαβία

Ανδόρα

Λιχτενστάιν

Μάλτα

Σαν Μαρίνο

*Η Ρωσία έχει αποβληθεί από την UEFA, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

**Η League D θα συμπληρωθεί από τις δύο ηττημένες χώρες που θα προκύψουν από τα play out του Μαρτίου του 2024.