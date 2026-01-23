NBA: Αφεντικά του Λος Άντζελες οι Κλίπερς - BINTEO - Real.gr

Quantcast
10:16, 23/01/2026
NBA: Αφεντικά του Λος Άντζελες οι Κλίπερς – BINTEO

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς συνέχισαν την εξαιρετική τους πορεία, επικρατώντας με 112-104 των Λος Άντζελες Λέικερς στο Ίνγκλγουντ, σε ένα ματς όπου είχαν τον έλεγχο σχεδόν σε όλη τη διάρκειά του.

Ο Καουάι Λέοναρντ επέστρεψε μετά από απουσία τριών αγώνων λόγω χτυπήματος στο γόνατο και ήταν καθοριστικός με 24 πόντους, ενώ ο Ίβιτσα Ζούμπατς κυριάρχησε στη ρακέτα με 18 πόντους και 19 ριμπάουντ. Ο Τζέιμς Χάρντεν πρόσθεσε 18 πόντους και 10 ασίστ, με τους Κλίπερς να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 14-3 από τις 20 Δεκεμβρίου και να παίρνουν προβάδισμα 2-1 στη σειρά της σεζόν απέναντι στους Λέικερς.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν ακόμη και με 26 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι Λέικερς αντέδρασαν και μείωσαν σε 93-91 πέντε λεπτά πριν το τέλος, χάρη σε αντεπίθεση με μπροστάρη τον Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος ολοκλήρωσε το ματς με 32 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ, καταγράφοντας το 25ο παιχνίδι του στη σεζόν με τουλάχιστον 30 πόντους, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε 23. Ωστόσο, ένα σερί 10-0 των Κλίπερς «καθάρισε» την υπόθεση νίκη, με τους γηπεδούχους να υπερέχουν και στα ριμπάουντ (49-34).

Στη Φιλαδέλφεια, ο Ταϊρίς Μάξεϊ υπέγραψε μια εντυπωσιακή εμφάνιση και οδήγησε τους Σίξερς σε νίκη με 128-122 στην παράταση επί των Χιούστον Ρόκετς. Ο Μάξεϊ σημείωσε 36 πόντους και μοίρασε 10 ασίστ, παίρνοντας πάνω του τις κρίσιμες επιθέσεις τόσο στο φινάλε της κανονικής διάρκειας όσο και στο έξτρα πεντάλεπτο. Ο Τζοέλ Εμπίντ κατέγραψε triple-double με 32 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ο Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ πρόσθεσε 26 πόντους.

Για το Χιούστον, ο Κέβιν Ντουράντ είχε επίσης 36 πόντους, αλλά υπέπεσε σε οκτώ λάθη, με το σερί τριών νικών της ομάδας του να λαμβάνει τέλος.

Τέλος, στο Ντάλας, οι Μάβερικς επικράτησαν με 123-115 των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και έφτασαν τις τέσσερις διαδοχικές νίκες. Ο Νάτζι Μάρσαλ πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της βραδιάς με 30 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Κούπερ Φλαγκ πρόσθεσε 21 πόντους και 11 ριμπάουντ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Μαξ Κρίστι (21 πόντοι) και Μπράντον Γουίλιαμς (19 από τον πάγκο).

Οι Γουόριορς είχαν σε εξαιρετικό βράδυ τον Στεφ Κάρι, ο οποίος σημείωσε 38 πόντους με 8/15 τρίποντα, ωστόσο πλήρωσαν ένα καταστροφικό σερί 24-5 στο δεύτερο μισό της τέταρτης περιόδου. Οι φιλοξενούμενοι έχασαν νωρίς τον Τζόναθαν Κουμίνγκα, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ορλάντο – Σαρλοτ 97-124
Φιλαδέλφεια – Χιούστον 128-122
Ουάσινγκτον – Ντένβερ 97-107
Ντάλας – Γκόλντεν Στέιτ 123-115
Μινεσότα – Σικάγο 115-120
Γιούτα – Σαν Αντόνιο 109-126
ΛΑ Κλίπερς – ΛΑ Λέικερς 112-104
Πόρτλαντ – Μαϊαμι 127-110

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
———–
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Βοστώνη 27-16
Νέα Υόρκη 26-18
Τορόντο 27-19
Φιλαδέλφεια 24-19
Μπρούκλιν 12-30

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ντιτρόιτ 32-10
Κλίβελαντ 25-20
Σικάγο 22-22
Μιλγουόκι 18-25
Ιντιάνα 10-35

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ορλάντο 23-20
Μαϊάμι 23-22
Ατλάντα 21-25
Σάρλοτ 17-28
Ουάσινγκτον 10-33

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οκλαχόμα Σίτι 37-8
Ντένβερ 30-15
Μινεσότα 27-18
Πόρτλαντ 23-22
Γιούτα 15-30

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Φοίνιξ 27-17
Λ.Α. Λέικερς 26-17
Γκόλντεν Στέιτ 25-21
Λ.Α. Κλίπερς 20-24
Σακραμέντο 12-33

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σαν Αντόνιο 31-14
Χιούστον 26-16
Μέμφις 18-24
Ντάλας 19-26
Νέα Ορλεάνη 10-36

