NBA: Αφεντικά του Λος Άντζελες οι Κλίπερς - BINTEO - Real.gr

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς συνέχισαν την εξαιρετική τους πορεία, επικρατώντας με 112-104 των Λος Άντζελες Λέικερς στο Ίνγκλγουντ, σε ένα ματς όπου είχαν τον έλεγχο σχεδόν σε όλη τη διάρκειά του.

Ο Καουάι Λέοναρντ επέστρεψε μετά από απουσία τριών αγώνων λόγω χτυπήματος στο γόνατο και ήταν καθοριστικός με 24 πόντους, ενώ ο Ίβιτσα Ζούμπατς κυριάρχησε στη ρακέτα με 18 πόντους και 19 ριμπάουντ. Ο Τζέιμς Χάρντεν πρόσθεσε 18 πόντους και 10 ασίστ, με τους Κλίπερς να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 14-3 από τις 20 Δεκεμβρίου και να παίρνουν προβάδισμα 2-1 στη σειρά της σεζόν απέναντι στους Λέικερς.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν ακόμη και με 26 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι Λέικερς αντέδρασαν και μείωσαν σε 93-91 πέντε λεπτά πριν το τέλος, χάρη σε αντεπίθεση με μπροστάρη τον Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος ολοκλήρωσε το ματς με 32 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ, καταγράφοντας το 25ο παιχνίδι του στη σεζόν με τουλάχιστον 30 πόντους, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε 23. Ωστόσο, ένα σερί 10-0 των Κλίπερς «καθάρισε» την υπόθεση νίκη, με τους γηπεδούχους να υπερέχουν και στα ριμπάουντ (49-34).

Στη Φιλαδέλφεια, ο Ταϊρίς Μάξεϊ υπέγραψε μια εντυπωσιακή εμφάνιση και οδήγησε τους Σίξερς σε νίκη με 128-122 στην παράταση επί των Χιούστον Ρόκετς. Ο Μάξεϊ σημείωσε 36 πόντους και μοίρασε 10 ασίστ, παίρνοντας πάνω του τις κρίσιμες επιθέσεις τόσο στο φινάλε της κανονικής διάρκειας όσο και στο έξτρα πεντάλεπτο. Ο Τζοέλ Εμπίντ κατέγραψε triple-double με 32 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ο Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ πρόσθεσε 26 πόντους.

Για το Χιούστον, ο Κέβιν Ντουράντ είχε επίσης 36 πόντους, αλλά υπέπεσε σε οκτώ λάθη, με το σερί τριών νικών της ομάδας του να λαμβάνει τέλος.

Τέλος, στο Ντάλας, οι Μάβερικς επικράτησαν με 123-115 των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και έφτασαν τις τέσσερις διαδοχικές νίκες. Ο Νάτζι Μάρσαλ πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση της βραδιάς με 30 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Κούπερ Φλαγκ πρόσθεσε 21 πόντους και 11 ριμπάουντ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Μαξ Κρίστι (21 πόντοι) και Μπράντον Γουίλιαμς (19 από τον πάγκο).

Οι Γουόριορς είχαν σε εξαιρετικό βράδυ τον Στεφ Κάρι, ο οποίος σημείωσε 38 πόντους με 8/15 τρίποντα, ωστόσο πλήρωσαν ένα καταστροφικό σερί 24-5 στο δεύτερο μισό της τέταρτης περιόδου. Οι φιλοξενούμενοι έχασαν νωρίς τον Τζόναθαν Κουμίνγκα, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ορλάντο – Σαρλοτ 97-124

Φιλαδέλφεια – Χιούστον 128-122

Ουάσινγκτον – Ντένβερ 97-107

Ντάλας – Γκόλντεν Στέιτ 123-115

Μινεσότα – Σικάγο 115-120

Γιούτα – Σαν Αντόνιο 109-126

ΛΑ Κλίπερς – ΛΑ Λέικερς 112-104

Πόρτλαντ – Μαϊαμι 127-110

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

———–

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 27-16

Νέα Υόρκη 26-18

Τορόντο 27-19

Φιλαδέλφεια 24-19

Μπρούκλιν 12-30

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 32-10

Κλίβελαντ 25-20

Σικάγο 22-22

Μιλγουόκι 18-25

Ιντιάνα 10-35

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 23-20

Μαϊάμι 23-22

Ατλάντα 21-25

Σάρλοτ 17-28

Ουάσινγκτον 10-33

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 37-8

Ντένβερ 30-15

Μινεσότα 27-18

Πόρτλαντ 23-22

Γιούτα 15-30

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Φοίνιξ 27-17

Λ.Α. Λέικερς 26-17

Γκόλντεν Στέιτ 25-21

Λ.Α. Κλίπερς 20-24

Σακραμέντο 12-33

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 31-14

Χιούστον 26-16

Μέμφις 18-24

Ντάλας 19-26

Νέα Ορλεάνη 10-36