NBA: «Αγριεμένος» Γιάννης, σπουδαίο «διπλό» οι Μπακς - Real.gr

Σε ακόμη ένα παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς, όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεχόταν φάουλ κάθε δεύτερη φάση, με τους διαιτητές να μη σφυρίζουν σχεδόν τίποτα, τα “ελάφια” πήραν μια πολύ σημαντική νίκη μέσα στο Ντάλας.

Οι Μπακς επικράτησαν με 116-114 των Μάβερικς, με τον “Greek Freak” να οδηγεί την ομάδα του με 30 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Κάιλ Κούζμα με 26 πόντους, που δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο στα τελευταία παιχνίδια.

Από την άλλη, για τους Μάβερικς, ο Κούπερ Φλαγκ έκανε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του στο NBA, με τον rookie να σκοράρει 26 πόντους. Ακολούθησε ο Μπράντον Γουίλιαμς με 19.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-27, 57-53, 88-79, 114-116

ΝΤΑΛΑΣ ΜΑΒΕΡΙΚΣ (Τζέισον Κιντ): Φλαγκ 26 (8/10 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 7/10 βολές, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ουάσινγκτον 16 (1/7 τρίποντα, 7/10 βολές, 7 ριμπάουντ), Γκάφορντ 7 (2/8 δίποντα, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κρίστι 13 (3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 μπλοκ), Γουίλιαμς 19 (4/12 σουτ, 10/11 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σισέ 7 (3/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Μάρσαλ 9 (4/4 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ράσελ 7 (1), Τόμσον 6 (2/7 τρίποντα), Πάουελ, Χάρντι 2, Μάρτιν 2

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Τρεντ 3 (1/3 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 30, Τέρνερ 14 (2/5 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 7/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκριν 13 (4/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Ρόλινς 13 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Άντονι 4 (2/7 σουτ, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόφι, Κούζμα 26 (8/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πόρτις 13 (3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χάρις.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Χόρνετς-Λέικερς 111-121

Πίστονς-Ουίζαρντς 137-135 (πρτ.)

Μάτζικ-Μπλέιζερς 115-112

Χιτ-Καβαλίερς 140-138 (πρτ.)

Μπουλς-Σπερς 117-121

Σανς-Πέλικανς 121-98

Τζαζ-Τίμπεργουλβς 113-120

Κλίπερς-Χοκς 102-105