NBA All Star Game: Νικητής στα τρίποντα ο τραυματίας Λίλαρντ, σάρωσε στα καρφώματα ο Τζόνσον - BINTEO - Real.gr

Αναλυτικά οι βαθμολογίες:

Πρώτος γύρος

Ντέβιν Μπούκερ 30

Κον Κνίπελ 27

Ντάμιαν Λίλαρντ 27

Ντόνοβαν Μίτσελ 24

Νόρμαν Πάουελ 23

Τζαμάλ Μάρεϊ 18

Ταϊρίς Μάξι 17

Μπόμπι Πόρτις 15

Τελικός

Ντέμιαν Λίλαρντ 29

Ντέβιν Μπούκερ 27

Κον Κνίπελ 17

Μεγάλος νικητής στον διαγωνισμό καρφωμάτων βγήκε ο Κεσάντ Τζόνσον. Αρχικά πέρασε πάνω από τον ράπερ E-40, συγκεντρώνοντας 45, 4 βαθμούς και τον ακολούθησε στον τελικό ο Κάρτερ Μπράιαντ με 49,2. Με ένα τρομερό κάρφωμα στην πρώτη του προσπάθεια «χτύπησε» 49,6 στον τελικό, ενώ 47,8 στη δεύτερη, με τον Μπράιαντ να έχει 50 στην πρώτη προσπάθεια, αλλά δεν του βγήκε αυτό που σχεδίασε στη δεύτερη και πήρε μόλις 43. Συνεπώς, το βραβείο κατέληξε στον 24χρονο άσο των Χιτ.

Τέλος, στην τριάδα που κατέβασαν οι Νιου Γιορκ Νικς κατέληξε ο διαγωνισμός shooting stars.