NBA All Star Game: Νικητής στα τρίποντα ο τραυματίας Λίλαρντ, σάρωσε στα καρφώματα ο Τζόνσον - BINTEO - Real.gr

Ο 35χρονος άσος κατέβηκε στο All Star Game του NBA, παρά τη ρήξη αχίλλειου τένοντα, αφήνοντας κάπως στην άκρη τις θεραπείες του και πέτυχε κάτι τρομερό, καθώς βγήκε πρώτος. Μπορεί στον πρώτο γύρο να ξεχώρισε ο Ντέβιν Μπούκερ, συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς, με τον άσο των Μπλέιζερς να έχει 27, αλλά στον τελικό ήταν αλλιώς. Ο Λίλαρντ «χτύπησε» 29 και άφησε πίσω τον Μπούκερ (27), ο οποίος ήταν αυτός που τον κόντραρε, ενώ δεν ήταν ανταγωνιστικός ο Κνίπελ (17).
Αναλυτικά οι βαθμολογίες:
Πρώτος γύρος
Ντέβιν Μπούκερ 30
Κον Κνίπελ 27
Ντάμιαν Λίλαρντ 27
Ντόνοβαν Μίτσελ 24
Νόρμαν Πάουελ 23
Τζαμάλ Μάρεϊ 18
Ταϊρίς Μάξι 17
Μπόμπι Πόρτις 15
Τελικός
Ντέμιαν Λίλαρντ 29
Ντέβιν Μπούκερ 27
Κον Κνίπελ 17
Μεγάλος νικητής στον διαγωνισμό καρφωμάτων βγήκε ο Κεσάντ Τζόνσον. Αρχικά πέρασε πάνω από τον ράπερ E-40, συγκεντρώνοντας 45, 4 βαθμούς και τον ακολούθησε στον τελικό ο Κάρτερ Μπράιαντ με 49,2. Με ένα τρομερό κάρφωμα στην πρώτη του προσπάθεια «χτύπησε» 49,6 στον τελικό, ενώ 47,8 στη δεύτερη, με τον Μπράιαντ να έχει 50 στην πρώτη προσπάθεια, αλλά δεν του βγήκε αυτό που σχεδίασε στη δεύτερη και πήρε μόλις 43. Συνεπώς, το βραβείο κατέληξε στον 24χρονο άσο των Χιτ.
Οι ομάδα των Νεοϋορκέζων αποτελούνταν από τον Τζέιλεν Μπράνσον, τον Καρλ-Άντονι Τάουνς και τον βετεράνο Άλαν Χιούστον, με προπονητή τον Ρικ Μπράνσον και έδωσαν τρομερό σόου.
Στον τελικό μονομάχησαν με την ομάδα που αποτελούνταν από τον Κον Κνίπελ, τον Τζέιλεν Τζόνσον και τον βετεράνο Κόρι Μαγκέτι, που με τρία απίθανα καλάθια του Μαγκέτι από τα 10 μέτρα έφτασαν στους 39 πόντους.
Η team Knicks, όμως, ήταν «καυτή» και αφού σκόραρε από όλα τα ειδικά σημεία, διέλυσαν τον ανταγωνισμό, με τους Τάουνς, Μπράνσον και Χιούστον να σκοράρουν και οι τρεις από τα 10 μέτρα, με κάθε εύστοχη προσπάθεια να δίνει τέσσερις βαθμούς.
Έτσι, οι Νεοϋορκέζοι κατέκτησαν τον διαγωνισμό συγκεντρώνοντας 47 πόντους, με το shooting stars να αντικαθιστά το skills challenge, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.
ΠΗΓΗ: filathlos.gr