NBA: Άλλο ένα ρεκόρ για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς - Real.gr

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγραψε Ιστορία, καθώς σε ηλικία 41 ετών έγινε ο γηραιότερος παίκτης του ΝΒΑ που καταγράφει triple-double, οδηγώντας τους Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη με 124-104 επί των Ντάλας Μάβερικς πριν από το All-Star break.

Ο ΛεΜπρόν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους, 12 ασίστ και 10 ριμπάουντ, σημειώνοντας το πρώτο του triple-double μετά από 36 αγώνες τη φετινή σεζόν. Ο Ρούι Χατσιμούρα πρόσθεσε 21 πόντους, ο Όστιν Ριβς 18 από τον πάγκο και ο Τζάκσον Χέιζ 16 για τους Λέικερς, που αγωνίστηκαν για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς (δικέφαλος μηριαίος). Ο ΝτιΆντρε Έιτον (γόνατο) έλειψε επίσης για δεύτερο σερί ματς.

Το Λος Άντζελες έβαλε τέλος σε σερί δύο ηττών και βελτίωσε το φετινό του ρεκόρ απέναντι στο Ντάλας στο 3-0. Για τους Μάβερικς, που γνώρισαν την ένατη διαδοχική ήττα τους -τη μεγαλύτερη από τη σεζόν 1997-98- οι Νάτζι Μάρσαλ και Μαξ Κρίστι σημείωσαν από 19 πόντους, ενώ ο ρούκι Κούπερ Φλαγκ δεν αγωνίστηκε και θα απουσιάσει και από το Rising Stars της Παρασκευής.

Στο Σολτ Λέικ Σίτι, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς επικράτησαν 135-119 των Γιούτα Τζαζ, με τον Τζρου Χόλιντεϊ να σημειώνει 31 πόντους (ρεκόρ σεζόν), μαζί με 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Ο Ντόνοβαν Κλίνγκαν είχε 23 πόντους, 18 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ για τη Γιούτα ο Μπράις Σένζαμπο πέτυχε 28 πόντους με πέντε τρίποντα. Ο Κάιλ Φιλιπόφσκι πρόσθεσε 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και έξι κλεψίματα (ρεκόρ καριέρας).

Τέλος, οι Μιλγουόκι Μπακς πέρασαν από την έδρα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 110-93, έχοντας κορυφαίο τον Ουσμάν Ντιένγκ με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ καθώς σημείωσε το πρώτο double-double της καριέρας του. Ο Έι Τζέι Γκριν πρόσθεσε 17 πόντους, ενώ οι Μπακς είχαν επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Οι Θάντερ αγωνίστηκαν χωρίς τους Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Τζέιλεν Γουίλιαμς, με τον Αϊζάια Τζο να σημειώνει 17 πόντους και τον Τσετ Χόλμγκρεν 16 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Οκλαχόμα – Μιλγουόκι 93-110

Γιούτα – Πόρτλαντ 119-135

ΛΑ Λέικερς – Ντάλας 124-104

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

———–

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 35-19

Νέα Υόρκη 35-20

Τορόντο 32-23

Φιλαδέλφεια 30-24

Μπρούκλιν 15-38

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 40-13

Κλίβελαντ 34-21

Σικάγο 24-31

Μιλγουόκι 23-30

Ιντιάνα 15-40

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 28-25

Μαϊάμι 29-27

Σάρλοτ 26-29

Ατλάντα 26-30

Ουάσινγκτον 14-39

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 42-14

Ντένβερ 35-20

Μινεσότα 34-22

Πόρτλαντ 27-29

Γιούτα 18-38

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 33-21

Φοίνιξ 32-23

Γκόλντεν Στέιτ 29-26

Λ.Α. Κλίπερς 26-28

Σακραμέντο 12-44

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 38-16

Χιούστον 33-20

Μέμφις 20-33

Ντάλας 19-35

Νέα Ορλεάνη 15-41

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ