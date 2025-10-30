NBA: Ασταμάτητοι οι Μπουλς – Μεγάλες νίκες για Σέλτικς και Λέικερς - Real.gr

Δέκα παιχνίδια περιλάμβανε η βραδιά στο NBA, με τους Σικάγο Μπουλς να φτάνουν τις τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Ο Όστιν Ριβς ευστόχησε σε σουτ μέσα από τη ρακέτα στην εκπνοή, χαρίζοντας στους Λος Άντζελες Λέικερς τη νίκη με 116-115 επί των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στη Μινεάπολις.

Ο γκαρντ των «λιμνανθρώπων» ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 28 πόντους και 16 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη παρά τις απουσίες των τραυματιών ΛεΜπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς. Εξαιρετικός και ο Τζέικ ΛαΡέιβια με 27 πόντους (10/11 σουτ, 5/6 τρίποντα).

Για τους Τίμπεργουλβς, που αγωνίστηκαν χωρίς τον τραυματία Άντονι Έντουαρντς, ο Τζούλιους Ραντλ είχε 33 πόντους, ενώ ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς πρόσθεσε 30. Το νικητήριο καλάθι ήρθε έπειτα από επαναφορά στα 6,6’’, με τον Ριβς να περνά ανάμεσα από τους ΜακΝτάνιελς και Ρούντι Γκομπέρ πριν ευστοχήσει στο σουτ της νίκης από τη γραμμή των βολών.

Στο Ντάλας, οι Μάβερικς επικράτησαν 107-105 των Ιντιάνα Πέισερς, με τον Μπράντον Ουίλιαμς να σημειώνει 20 πόντους και να οδηγεί ένα πάγκο που πέτυχε συνολικά 64. Ο νεαρός Κούπερ Φλαγκ σημείωσε 15 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Άντονι Ντέιβις αποχώρησε τραυματίας στο πρώτο δεκάλεπτο. Για την Ιντιάνα, ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 27 πόντους και 13 ριμπάουντ, όμως ο Άαρον Νίσμιθ αστόχησε στο τρίποντο της νίκης στην εκπνοή.

Στο Φοίνιξ, οι Γκρίζλις επικράτησαν 114-113 των Σανς, με τον Τζα Μοράντ να σημειώνει το καθοριστικό καλάθι στα 7,6’’ πριν από το τέλος, ολοκληρώνοντας το ματς με 28 πόντους. Ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ πρόσθεσε 18, ενώ οι Σέντρικ Κάουαρντ και Σάντι Αλντάμα είχαν από 14 πόντους έκαστος. Για τους Σανς, ο Ντέβιν Μπούκερ πέτυχε 32 πόντους (οι 29 στο δεύτερο ημίχρονο), αλλά αστόχησε στο τρίποντο της νίκης στην εκπνοή.

Στη Βοστώνη, οι Σέλτικς συνέχισαν με πειστική εμφάνιση, επικρατώντας 125-105 των Καβαλίερς. Ο Τζέιλεν Μπράουν σημείωσε 30 πόντους, ο Σαμ Χάουζερ πρόσθεσε 21 με 7/13 τρίποντα, και ο Ντέρικ Γουάιτ είχε 19. Οι Σέλτικς τελείωσαν με 21/57 τρίποντα (36,8%), σταματώντας το σερί τριών νικών του Κλίβελαντ, που είχε πρώτους σκόρερ τους Έβαν Μόμπλι και Τζέιλον Τάισον με 19 πόντους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Τορόντο Ράπτορς – Χιούστον Ρόκετς 121-139

Μπόστον Σέλτικς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 125-105

Ντιτρόιτ Πίστονς – Ορλάντο Μάτζικ 135-116

Μπρούκλιν Νετς – Ατλάντα Χοκς 112-117

Σικάγο Μπουλς – Σακραμέντο Κινγκς 126-113

Ντάλας Μάβερικς – Ιντιάνα Πέισερς 107-105

Ντένβερ Νάγκετς – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 122-88

Γιούτα Τζαζ – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 134-136

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Λος Άντζελες Λέικερς 115-116

Φοίνιξ Σανς – Μέμφις Γκρίζλις 113-114

Η κατάταξη στο ΝΒΑ

Ανατολική Περιφέρεια

Φιλαδέλφεια 4-0

Νέα Υόρκη 2-2

Βοστώνη 2-3

Τορόντο 1-4

Μπρούκλιν 0-5

Σικάγο 4-0

Κλίβελαντ 3-2

Μιλγουόκι 3-1

Ντιτρόιτ 3-2

Ιντιάνα 0-4

Μαϊάμι 3-1

Σάρλοτ 2-2

Ουάσινγκτον 1-3

Ατλάντα 2-3

Ορλάντο 1-4

Δυτική Περιφέρεια

Γκόλντεν Στέιτ 4-1

ΛΑ Λέικερς 3-2

ΛΑ Κλίπερς 2-2

Σακραμέντο 1-4

Φοίνιξ 1-4

Σαν Αντόνιο 4-0

Μέμφις 3-2

Χιούστον 2-2

Ντάλας 2-3

Νέα Ορλεάνη 0-4

Οκλαχόμα Σίτι 5-0

Ντένβερ 3-1

Πόρτλαντ 3-2

Γιούτα 2-2

Μινεσότα 2-3