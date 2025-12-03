NBA: Ασταμάτητοι οι Θάντερ, 21 νίκες σε 22 αγώνες! - Real.gr

Οι Θάντερ μετρούν 13 διαδοχικές νίκες, στο δεύτερο μεγαλύτερο σερί νικών τους από τότε που η ομάδα μετακόμισε στην Οκλαχόμα Σίτι. Το ρεκόρ της ομάδας με 15 συνεχόμενες νίκες σημειώθηκε την περασμένη σεζόν, ενώ οι Ουόριορς, έχουν χάσει πέντε από τα τελευταία επτά ματς που έδωσαν.
Ο Τζάλεν Γουίλιαμς είχε 22 πόντους κι’ έξι ασίστ για την Οκλαχόμα Σίτι, ενώ ο Τσετ Χόλνγκρεν σημείωσε 21 πόντους και πήρε οκτώ ριμπάουντ.
Η Οκλαχόμα Σίτι προηγήθηκε με 69-47 λιγότερο από δύο λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά οι Γουόριορς μείωσαν τη διαφορά σε μόλις 10 πόντους σε λίγο περισσότερο από τρία λεπτά.
Η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ έχασε και τον Τζίμι Μπάτλερ, στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, καθώς ο έμπειρος άσος αποχώρησε στην δεύτερη περίοδο, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο.
Οι Μπράντον Ποντζιέμσκι και Πατ Σπένσερ ηγήθηκαν των «πολεμιστών» με 17 πόντους έκαστος, ενώ ο Σεθ Κάρι σημείωσε 14 πόντους με με 6/7 σουτ.
Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Φιλαδέλφεια – Ουάσινγκτον 121-102
Τορόντο – Πόρτλαντ 121-118
Βοστώνη – Νέα Υόρκη 123-117
Νέα Ορλεάνη – Μινεσότα 142-149
Σαν Αντόνιο – Μέμφις 126-119
Γκόλντεν Στέιτ – Οκλαχόμα 112-124
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
———–
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Τορόντο 15-7
Νέα Υόρκη 13-7
Βοστώνη 12-9
Φιλαδέλφεια 11-9
Μπρούκλιν 4-16
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ντιτρόιτ 17-4
Κλίβελαντ 13-9
Σικάγο 9-11
Μιλγουόκι 9-13
Ιντιάνα 4-17
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Μαϊάμι 14-7
Ορλάντο 13-8
Ατλάντα 13-9
Σάρλοτ 6-15
Ουάσινγκτον 3-17
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οκλαχόμα Σίτι 21-1
Ντένβερ 14-6
Μινεσότα 13-8
Πόρτλαντ 8-13
Γιούτα 7-13
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Λ.Α. Λέικερς 15-5
Φοίνιξ 13-9
Γκόλντεν Στέιτ 11-11
Λ.Α. Κλίπερς 5-16
Σακραμέντο 5-16
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Χιούστον 13-5
Σαν Αντόνιο 14-6
Μέμφις 9-13
Ντάλας 7-15
Νέα Ορλεάνη 3-19