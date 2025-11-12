NBA: Ασταμάτητος Γιόκιτς, «πάρτι» οι Θάντερ, ρεκόρ πόντων για φέτος οι Τζαζ - BINTEO - Real.gr

Κάτι που φρόντισε να μας δείξει και στο Σακραμέντο. Ο Σέρβος σέντερ πέτυχε 35 πόντους, μάζεψε 15 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ στη νίκη των Νάγκετς επί των Κινγκς με 122-109.
Από κει και πέρα, οι Θάντερ συνεχίζουν τη σχεδόν τέλεια πορεία τους. Επόμενο θύμα των πρωταθλητών, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι οποίοι δε μπόρεσαν να αντισταθούν κι ηττήθηκαν με 25 πόντους διαφορά.
Τέλος, ρεκόρ πόντων τη φετινή σεζόν πέτυχαν οι Γιούτα Τζαζ κόντρα στους ελλιπείς Πέισερς. Η παρέα του Λάουρι Μάρκανεν πέτυχε 152 πόντους, με τον Φινλανδό να είναι σε μεγάλα κέφια.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:
Μπρούκλιν Νετς – Τορόντο Ράπτορς 109-119
Νιου Γιορκ Νικς – Μέμφις Γκρίζλις 133-120
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 126-102
Φιλαδέλφεια Σίξερς – Μπόστον Σέλτικς 102-100
Γιούτα Τζαζ – Ιντιάνα Πέισερς 152-128
Σακραμέντο Κινγκς – Ντένβερ Νάγκετς 109-122