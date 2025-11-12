NBA: Ασταμάτητος Γιόκιτς, «πάρτι» οι Θάντερ, ρεκόρ πόντων για φέτος οι Τζαζ - BINTEO - Real.gr

Από κει και πέρα, οι Θάντερ συνεχίζουν τη σχεδόν τέλεια πορεία τους. Επόμενο θύμα των πρωταθλητών, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι οποίοι δε μπόρεσαν να αντισταθούν κι ηττήθηκαν με 25 πόντους διαφορά.

Τέλος, ρεκόρ πόντων τη φετινή σεζόν πέτυχαν οι Γιούτα Τζαζ κόντρα στους ελλιπείς Πέισερς. Η παρέα του Λάουρι Μάρκανεν πέτυχε 152 πόντους, με τον Φινλανδό να είναι σε μεγάλα κέφια.