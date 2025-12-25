NBA: Χριστουγεννιάτικη νίκη με ανατροπή για τους Νικς επί των Καβαλίερς (125-124) - Real.gr

Οι Νικς… χαμογέλασαν τελευταίοι ανήμερα των Χριστουγέννων στο Madison Square Garden, επικρατώντας με 126-124 των Κλίβελαντ Καβαλίερς. Η ομάδα της Νέας Υόρκης βρέθηκε ν’ ακολουθεί στο σκορ ακόμη και από το -17, όταν ο ηλεκτρονικός πίνακας έδειχνε 103-86 στις αρχές της 4ης περιόδου. Για ν’ απαντήσουν με επιμέρους σκορ 21-40 και με τον Μπράνσον σε… τρελά κέφια (34 πόντους) να ολοκληρώσουν την ανατροπή.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ μείωσε στον πόντο για το Κλίβελαν (124-125) με τρίποντο, στα 3΄΄ πριν τη λήξη, για να κερδίσει το φάουλ από τον Ντιν Γουέιντ ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με εναπομείναντα χρόνο ένα δευτερόλεπτο και με 1/2 βολές να χαρίσει τη νίκη στους γηπεδούχους.

Ο Τάιλερ Κόλεκ ήταν επίσης κομβικός στο τελευταίο δωδεκάλεπτο για τους Νικς και τέλειωσε το ματς με 16 πόντους και 9 ασίστ, ενώ 25 πόντους σημείωσε για τους νικητές ο Τζόρνταν Κλάρκσον.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ ξεχώρισε για την ομάδα του Κλίβελαντ με 34 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Γκάρλαντ σημείωσε double-double με 20 πόντους και 10 ασίστ. Στους 16 πόντους σταμάτησε ο Τζέιλον Τάισον.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης βελτίωσε το ρεκόρ της σε 21-9, ενώ το Κλίβελαντ υποχώρησε στο 17-15.

Αυτός ήταν ο 58ος αγώνας ανήμερα Χριστουγέννων για την ομάδα του “Big Apple” που βελτίωσε το ρεκόρ της σε 25-33 στα ματς που έχει δώσει στις 25 Δεκεμβρίου.

Toν αγώνα παρακολούθησε δια ζώσης στο Madison Square Garden ο Βραζιλιάνος πρώην άσος του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης Μαρσέλο Βιέιρα.

Τα δωδεκάλεπτα: 38-23, 58-60, 96-84, 124-126