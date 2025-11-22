NBA Cup: Πρώτοι στα προημιτελικά οι Ράπτορς – Μεγάλη νίκη των Νετς με ιστορικό Κλάξτον - Real.gr

Οι Ράπτορς έγιναν η πρώτη ομάδα που «κλείδωσε» τη συμμετοχή της στους προημιτελικούς του NBA Cup.

Η ομάδα από τον Καναδά νίκησε 140-110 τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς στο Τορόντο και, σε συνδυασμό με την ήττα της Ιντιάνα από το Κλίβελαντ, εξασφάλισε την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο της Ανατολικής Περιφέρειας και «έκλεισε»… θέση στους «8» της διοργάνωσης. Οι Μπράντον Ίνγκραμ και Αρ Τζέι Μπάρετ ήταν οι πρώτοι σκόρερ των γηπεδούχων με 24 πόντους έκαστος, ενώ ο Σκότι Μπαρνς πέτυχε 23. Ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι σημείωσε 23 πόντους, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην τρέχουσα σεζόν, και ο Ιμάνουελ Κουίκλι πρόσθεσε 17 για το Τορόντο που βελτίωσε το ρεκόρ του στο NBA Cup σε 3-0, ενώ έφτασε τις έξι σερί νίκες στο NBA. Από πλευράς των «μάγων», που γνώρισαν την 13η διαδοχική ήττα τους στο πρωτάθλημα, ενώ το ρεκόρ τους κόντρα σε ομάδες από την Ανατολή «έπεσε» στο 0-10, ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ πέτυχε 20 πόντους, ενώ ο Τρε Τζόνσον σημείωσε 14 και ο Καμ Ουίτμορ πρόσθεσε 11.

Στο μεταξύ, το Ντένβερ νίκησε 112-109 τους Ρόκετς στο Χιούστον, χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση των Νίκολα Γιόκιτς και Τζαμάλ Μάρεϊ. Ο Σέρβος σέντερ «άγγιξε» το τριπλ νταμπλ, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 34 πόντους, 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ ο Καναδός γκαρντ είχε 26 πόντους και 10 ασίστ.

Επιπρόσθετα, χάρη σε καλάθι του Κόλιν Γκιλέσπι, 6.4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, οι Σανς επικράτησαν 114-113 της Μινεσότα στο Φοίνιξ, μολονότι οι Τίμπεργουλβς είχαν προβάδισμα οκτώ πόντων (113-105), 1:09 πριν το τέλος του αγώνα. Με λέι απ του Τζόρνταν Γκούντγουιν, οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 113-112, 21.4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ενώ στη συνέχεια ο Άντονι Έντουαρντς της Μινεσότα, ο οποίος είχε 41 πόντους, αστόχησε σε δύο βολές, 12.7 δεύτερα πριν το τέλος, δίνοντας στους Σανς την ευκαιρία να πάρουν τη νίκη. Ο Γκιλέσπι έβαλε τους «ήλιους» μπροστά στο σκορ και το 114-113 ήταν το τελικό σκορ, καθώς το τρίποντο που επιχείρησε ο Τζούλιους Ραντλ με τη λήξη του αγώνα δεν βρήκε στόχο. Οι νικητές είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με καλύτερους τους Ντίλον Μπρουκς (22) και Γκιλέσπι (20), ενώ στο «στρατόπεδο» των «λύκων», τον Έντουαρντς ακολούθησε σε απόδοση ο Ραντλ που πέτυχε 20 πόντους.

Από εκεί και πέρα, ο Ντόνοβαν Μίτσελ πέτυχε 32 πόντους και οδήγησε τους Καβαλίερς στη νίκη επί της Ιντιάνα στο Κλίβελαντ. Πολύ καλή απόδοση για τους γηπεδούχους είχαν επίσης ο Έβαν Μόμπλεϊ που σημείωσε νταμπλ νταμπλ με 22 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ οι ΝτιΑντρέ Χάντερ και Ντάριους Γκάρλαντ πρόσθεσαν από 20 πόντους έκαστος. Από πλευράς Πέισερς, ο Άντριου Νέμπχαρντ σημείωσε 32 πόντους, ενώ ο Πασκάλ Σιακάμ τον ακολούθησε σε απόδοση με 26.

Τέλος, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ πανηγύρισαν την όγδοη διαδοχική νίκη τους, επικρατώντας 144-112 των Γιούτα Τζαζ στο Σολτ Λέικ Σίτι. Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ οδήγησε τους πρωταθλητές στην εκτός έδρας επιτυχία με 31 πόντους και 8 ασίστ, ενώ άλλοι επτά παίκτες των φιλοξενούμενων είχαν διψήφιο αριθμό πόντων. Από πλευράς γηπεδούχων, πέντε παίκτες ήταν… διψήφιοι, με τον Κεγιόντε Τζορτζ να είναι κορυφαίος με 20.

Συνοπτικά, στους αγώνες για το Κύπελλο του NBA (NBA Cup), που έγιναν τα ξημερώματα, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Κλίβελαντ-Ιντιάνα 120-109

Βοστώνη-Μπρούκλιν 105-113

Τορόντο-Ουάσινγκτον 140-110

Σικάγο-Μαϊάμι 107-143

Ντάλας-Νέα Ορλεάνη 118-115

Φοίνιξ-Μινεσότα 114-113

Χιούστον-Ντένβερ 109-112

Γιούτα-Οκλαχόμα Σίτι 112-144

Γκόλντεν Στέιτ-Πόρτλαντ 123-127

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ NBA CUP

——————-

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Τορόντο 3-0

Κλίβελαντ 2-1

Ατλάντα 1-1

Ιντιάνα 0-2

Ουάσινγκτον 0-2

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ντιτρόιτ 2-0

Ορλάντο 2-0

Μπρούκλιν 1-2

Βοστώνη 1-2

Φιλαδέλφεια 0-2

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Μιλγουόκι 2-0

Μαϊάμι 2-1

Νέα Υόρκη 1-1

Σικάγο 1-2

Σάρλοτ 0-2

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Οκλαχόμα Σίτι 2-0

Φοίνιξ 2-0

Μινεσότα 2-1

Σακραμέντο 0-2

Γιούτα 0-3

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Λ.Α. Λέικερς 2-0

Λ.Α. Κλίπερς 2-0

Μέμφις 1-1

Ντάλας 1-2

Νέα Ορλεάνη 0-3

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Πόρτλαντ 2-1

Ντένβερ 2-1

Σαν Αντόνιο 1-1

Χιούστον 1-2

Γκόλντεν Στέιτ 1-2

* Στους προημιτελικούς προκρίνονται οι πρώτοι από κάθε όμιλο και ο καλύτερος δεύτερος από κάθε περιφέρεια.

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ