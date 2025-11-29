NBA Cup: Σαρωτικός στην επιστροφή του ο Γιάννης, αποκλεισμός για Μπακς - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στην αγωνιστική δράση επέστρεψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και το έκανε με εμφατικό και εντυπωσιακό τρόπο. Οι Μπακς ηττήθηκαν από τους Νικς με 118-109 και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του Κυπέλλου του ΝΒΑ.

Ο Γιάννης, ωστόσο, που είχε μείνει εκτός δράσης για 11 μέρες, έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ απέναντι στην ομάδα της Νέας Υόρκης. Αγωνίστηκε για 28 λεπτά, αλλά αυτός ο χρόνος του ήταν αρκετός για να πραγματοποιήσει μία σαρωτική εμφάνιση.

Σε αυτό το διάστημα κατάφερε να πετύχει 30 πόντους, να μαζέψει 15 ριμπάουντ και να μοιράσει 8 ασίστ. Παρά την τρομερή εμφάνιση του Αντετοκούνμπο, οι Μπακς δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 33-37, 61-62, 92-88, 118-109

ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ (Μάικ Μπράουν): Μπρίτζες 14 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χαρτ 19 (5/8 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 9/10 βολές, 15 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τάουνς 9 (1 τρίποντο, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπράνσον 37 (8/15 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 9/10 βολές, 5 ασίστ), ΜακΜπράιντ 19 (5/7 τρίποντα), Γιαμπουσέλε 3 (1), Κλάρκσον 6 (2/13 σουτ, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρόμπινσον 6 (7 ριμπάουντ), Κόλεκ 5 (1)

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Αντετοκούνμπο 30, Τρεντ 3 (1/4 τρίποντα, κανένα ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 25 λεπτά), Τέρνερ 10 (2/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 μπλοκ σε 30 λεπτά), Γκριν 18 (6/12 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Ρόλινς 13 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Χάρις 5 (1), Κούζμα 20 (4/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πόρτις 3 (1/7 σουτ), Άντονι 7

Τα αποτελέσματα του NBA Cup:

Χοκς-Καβαλίερς 130-123

Νετς-Σίξερς 103-115

Χόρνετς-Μπουλς 123-116

Πίστονς-Μάτζικ 109-112

Πέισερς-Ουίζαρντς 119-86

Νικς-Μπακς 118-109

Νάγκετς-Σπερς 136-139

Θάντερ-Σανς 123-119

Τζαζ-Κινγκς 128-119

Κλίπερς-Γκρίζλις 107-112

Λέικερς-Μάβερικς 129-119

Δείτε τα βίντεο:

Πηγή: filathlos.gr