NBA Cup: Θάντερ και Σπερς έκλεισαν ραντεβού για τα ημιτελικά του Λας Βέγκας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

11:38, 11/12/2025
Οι τέσσερις ομάδες του Final 4 του NBA Cup σχηματίστηκαν, με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τους Σαν Αντόνιο Σπερς να “σφραγίζουν” τα τελευταία εισιτήρια και να κλείνουν ραντεβού για τα ημιτελικά.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ “ισοπέδωσαν” τους Φοίνιξ Σανς με 138-89, ανεβάζοντας παράλληλα το ρεκόρ τους στο 24-1, ισοφαρίζοντας την κορυφαία επίδοση εκκίνησης στην ιστορία της λίγκας.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν ξανά ο κορυφαίος των πρωταθλητών, τελειώνοντας το ματς με 28 πόντους (3/4 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, αλλά και 8 ασίστ, “φλερτάροντας” με το νταμπλ-νταμπλ. Ο Τσετ Χόλμγκρεν ακολούθησε με 24 πόντους (4/4 τρίποντα) και 8 ριμπάουντ.

Οι Σανς βρέθηκαν σε φτωχή παραγωγικά βραδιά και είχαν πρώτο σκόρερ ον Ντίλον Μπρουκς με 16 πόντους.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς υπέταξαν τους Λος Άντζελες Λέικερς με 132-119, με τον Στέφον Καστλ να βγαίνει μπροστά εν τη απουσία του Βίκτορ Γουεμπανιαμά και να “καθαρίζει” για την ομάδα του Σαν Αντόνιο.

Ο Καστλ σκόραρε 30 πόντους (3/6 τρίποντα), ενώ πέτυχε ένα πληθωρικό νταμπλ-νταμπλ με τα 10 ριμπάουντ που κατέβασε. Παράλληλα, μοίρασε και 6 ασίστ. Ο Ντι’Άρον Φοξ ακολούθησε με 20 πόντους και 4/8 τρίποντα.

Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε ό,τι μπορούσε για τους Λέικερς με 35 πόντους (3/8 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ακολούθησε με 19 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

  • Θάντερ – Σπερς
  • Μάτζικ – Νικς

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

