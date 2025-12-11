NBA Cup: Θάντερ και Σπερς έκλεισαν ραντεβού για τα ημιτελικά του Λας Βέγκας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ “ισοπέδωσαν” τους Φοίνιξ Σανς με 138-89, ανεβάζοντας παράλληλα το ρεκόρ τους στο 24-1, ισοφαρίζοντας την κορυφαία επίδοση εκκίνησης στην ιστορία της λίγκας.
Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν ξανά ο κορυφαίος των πρωταθλητών, τελειώνοντας το ματς με 28 πόντους (3/4 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, αλλά και 8 ασίστ, “φλερτάροντας” με το νταμπλ-νταμπλ. Ο Τσετ Χόλμγκρεν ακολούθησε με 24 πόντους (4/4 τρίποντα) και 8 ριμπάουντ.
Οι Σανς βρέθηκαν σε φτωχή παραγωγικά βραδιά και είχαν πρώτο σκόρερ ον Ντίλον Μπρουκς με 16 πόντους.
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς υπέταξαν τους Λος Άντζελες Λέικερς με 132-119, με τον Στέφον Καστλ να βγαίνει μπροστά εν τη απουσία του Βίκτορ Γουεμπανιαμά και να “καθαρίζει” για την ομάδα του Σαν Αντόνιο.
Ο Καστλ σκόραρε 30 πόντους (3/6 τρίποντα), ενώ πέτυχε ένα πληθωρικό νταμπλ-νταμπλ με τα 10 ριμπάουντ που κατέβασε. Παράλληλα, μοίρασε και 6 ασίστ. Ο Ντι’Άρον Φοξ ακολούθησε με 20 πόντους και 4/8 τρίποντα.
Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε ό,τι μπορούσε για τους Λέικερς με 35 πόντους (3/8 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ακολούθησε με 19 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
Τα ζευγάρια των ημιτελικών
- Θάντερ – Σπερς
- Μάτζικ – Νικς
