NBA: Δεν σηκώνουν κεφάλι οι Μπακς, νέα βαριά ήττα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Κακή εμφάνιση και βαριά ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Σπερς στο Σαν Αντόνιο με 109-91.

Το -18 είναι τιμητικό για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που βρέθηκε να χάνει μέχρι και με 39 πόντους (108-69).

Στους 21 πόντους σταμάτησε ο “Greek Freak” που δεν αγωνίστηκε στο φινάλε, 22 πέτυχε ο Γουεμπανιάμα, που τραυματίστηκε και αναμένονται οι εξετάσεις.

Από ‘κει και πέρα, είχαμε την επιβλητική νίκη των Θάντερ στην έδρα των Ρόκετς, ενώ οι Λέικερς έχασαν εύκολα από τους Χόρνετς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ορλάντο Μάτζικ – Μέμφις Γκρίζλις 118-111

Ντιτρόιτ Πίστονς – Φοίνιξ Σανς 108-105

Μαϊάμι Χιτ – Μπόστον Σέλτικς 114-119

Χιούστον Ρόκετς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 91-111

Σαν Αντόνιο Σπερς – Μιλγουόκι Μπακς 109-91

Ντάλας Μάβερικς – Γιούτα Τζαζ 144-122

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς – Νιου Γιορκ Νικς 126-113

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Ατλάντα Χοκς 117-101

Λος Άντζελες Λέικερς – Σάρλοτ Χόρνετς 117-135

