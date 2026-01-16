NBA: Δεν σηκώνουν κεφάλι οι Μπακς, νέα βαριά ήττα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σύνοψη από το
- Το -18 είναι τιμητικό για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που βρέθηκε να χάνει μέχρι και με 39 πόντους (108-69) από τους Σπερς, γνωρίζοντας νέα βαριά ήττα.
- Στους 21 πόντους σταμάτησε ο “Greek Freak” που δεν αγωνίστηκε στο φινάλε, ενώ 22 πέτυχε ο Γουεμπανιάμα, ο οποίος όμως τραυματίστηκε και αναμένονται οι εξετάσεις.
- Από τα υπόλοιπα παιχνίδια, είχαμε την επιβλητική νίκη των Θάντερ στην έδρα των Ρόκετς, ενώ οι Λέικερς έχασαν εύκολα από τους Χόρνετς.
Το -18 είναι τιμητικό για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που βρέθηκε να χάνει μέχρι και με 39 πόντους (108-69).
Στους 21 πόντους σταμάτησε ο “Greek Freak” που δεν αγωνίστηκε στο φινάλε, 22 πέτυχε ο Γουεμπανιάμα, που τραυματίστηκε και αναμένονται οι εξετάσεις.
Από ‘κει και πέρα, είχαμε την επιβλητική νίκη των Θάντερ στην έδρα των Ρόκετς, ενώ οι Λέικερς έχασαν εύκολα από τους Χόρνετς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ορλάντο Μάτζικ – Μέμφις Γκρίζλις 118-111
Ντιτρόιτ Πίστονς – Φοίνιξ Σανς 108-105
Μαϊάμι Χιτ – Μπόστον Σέλτικς 114-119
Χιούστον Ρόκετς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 91-111
Σαν Αντόνιο Σπερς – Μιλγουόκι Μπακς 109-91
Ντάλας Μάβερικς – Γιούτα Τζαζ 144-122
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς – Νιου Γιορκ Νικς 126-113
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Ατλάντα Χοκς 117-101
Λος Άντζελες Λέικερς – Σάρλοτ Χόρνετς 117-135