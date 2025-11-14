Quantcast
NBA: Εύκολα οι Σανς με «καυτό» Μπούκερ, «διπλό» των Ράπτορς στο Κλίβελαντ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
NBA: Εύκολα οι Σανς με «καυτό» Μπούκερ, «διπλό» των Ράπτορς στο Κλίβελαντ – ΒΙΝΤΕΟ

10:35, 14/11/2025
Με τον Τζέιλεν Τζόνσον να κάνει τριπλ νταμπλ, οι Χοκς πέρασαν από τη Γιούτα, ενώ οι Ράπτορς πήραν τη νίκη μέσα στο Κλίβελαντ, με φοβερό Σκότι Μπαρνς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA:

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Τορόντο Ράπτορς 113-126

Γιούτα Τζαζ – Ατλάντα Χοκς 122-132

Φοίνιξ Σανς – Ιντιάνα Πέισερς 133-98

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
———–
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Νέα Υόρκη 7-4
Φιλαδέλφεια 7-4
Τορόντο 7-5
Βοστώνη 6-7
Μπρούκλιν 1-10

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ντιτρόιτ 10-2
Κλίβελαντ 8-5
Μιλγουόκι 7-5
Σικάγο 6-5
Ιντιάνα 1-11

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ατλάντα 8-5
Μαϊάμι 7-5
Ορλάντο 6-6
Σάρλοτ 4-7
Ουάσινγκτον 1-11

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οκλαχόμα Σίτι 12-1
Ντένβερ 9-2
Μινεσότα 7-4
Πόρτλαντ 6-5
Γιούτα 4-8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Λ.Α. Λέικερς 8-4
Φοίνιξ 8-5
Γκόλντεν Στέιτ 7-6
Λ.Α. Κλίπερς 3-8
Σακραμέντο 3-9

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σαν Αντόνιο 8-3
Χιούστον 7-3
Μέμφις 4-9
Ντάλας 3-9
Νέα Ορλεάνη 2-9

