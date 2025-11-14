NBA: Εύκολα οι Σανς με «καυτό» Μπούκερ, «διπλό» των Ράπτορς στο Κλίβελαντ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Με τον Τζέιλεν Τζόνσον να κάνει τριπλ νταμπλ, οι Χοκς πέρασαν από τη Γιούτα, ενώ οι Ράπτορς πήραν τη νίκη μέσα στο Κλίβελαντ, με φοβερό Σκότι Μπαρνς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA: Κλίβελαντ Καβαλίερς – Τορόντο Ράπτορς 113-126 Γιούτα Τζαζ – Ατλάντα Χοκς 122-132 Φοίνιξ Σανς – Ιντιάνα Πέισερς 133-98

Κλίβελαντ – Τορόντο 113-126

Φοίνιξ – Ιντιάνα 133-98

Γιούτα – Ατλάντα 122-132

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 7-4

Φιλαδέλφεια 7-4

Τορόντο 7-5

Βοστώνη 6-7

Μπρούκλιν 1-10

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 10-2

Κλίβελαντ 8-5

Μιλγουόκι 7-5

Σικάγο 6-5

Ιντιάνα 1-11

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ατλάντα 8-5

Μαϊάμι 7-5

Ορλάντο 6-6

Σάρλοτ 4-7

Ουάσινγκτον 1-11

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 12-1

Ντένβερ 9-2

Μινεσότα 7-4

Πόρτλαντ 6-5

Γιούτα 4-8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 8-4

Φοίνιξ 8-5

Γκόλντεν Στέιτ 7-6

Λ.Α. Κλίπερς 3-8

Σακραμέντο 3-9

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 8-3

Χιούστον 7-3

Μέμφις 4-9

Ντάλας 3-9

Νέα Ορλεάνη 2-9