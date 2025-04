NBA: Έντονος διάλογος Αντετοκούνμπο με τον πατέρα του Χαλιμπέρτον μετά τον αποκλεισμό των Μπακς – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Οι Μπακς ηττήθηκαν 118-119 από τους Πέισερς στην παράταση στον πέμπτο μεταξύ τους αγώνα για τα πλέι οφ του NBA, μένοντας εκτός συνέχειας με σκορ 1-4.

Με τη λήξη του αγώνα ο πατέρας του Χαλιμπέρτον έκανε έξαλλο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο λόγω των προκλητικών πανηγυρισμών του, με τον Έλληνα σούπερ-σταρ να έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του και να προκαλείται γενική σύρραξη.

Το τεταμένο κλίμα άναψε τα αίματα, και η σύγκρουση δεν άργησε να εξαπλωθεί, με αρκετούς παίκτες και μέλη των δύο πάγκων να εμπλέκονται λεκτικά και σωματικά.

Η κατάσταση ηρέμησε προσωρινά, όμως λίγα λεπτά αργότερα νέος γύρος έντασης προκλήθηκε όταν ο Γιάννης επιχείρησε να χαιρετήσει τον Μπένεντικτ Μάθουριν, ο οποίος τον απέκρουσε με έντονο τρόπο, φουντώνοντας ξανά τα πνεύματα και δημιουργώντας νέα εστία σύρραξης.

GIANNIS VS. MATHURIN: Giannis Antetokounmpo hugged Bennedict Mathurin at the end of the game, then Mathurin shoved him off & Giannis went at him at the end of the series!

Then, both teams had some pushing & shoving!

Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/Rdj2T0dzFl

