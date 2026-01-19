NBA: Επέστρεψαν στις νίκες οι Λέικερς, ιστορικός Ντουράντ για Ρόκετς - Real.gr

Σύνοψη από το
Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 25 πόντους με 7 ασίστ, ο Ντεάντρε Έιτον 25 πόντους με 13 ριμπάουντ και ο Λεμπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 24 πόντους με 7 ασίστ, για να φθάσουν οι Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη με ανατροπή.
Οι “λιμνάνθρωποι” παρέμειναν έτσι στην 6η θέση της Δύσης με ρεκόρ 25-16, ενώ η ομάδα του Καναδά είναι 4η στην Ανατολή, παρά την ήττα.
Από τα άλλα ματς της βραδιάς στο NBA ξεχώρισε η νίκη των Χιούστον Ρόκετς με 119-110 επί των Νιου Ορλίνς Πέλικανς, καθώς ο Κέβιν Ντουράντ ήταν πρωταγωνιστής με 19 πόντους και έγραψε ιστορία, ανεβαίνοντας στην 6η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του πρωταθλήματος, με 31.561 πόντους.
Τα αποτελέσματα στο NBA:
Μέμφις Γκρίζλις – Ορλάντο Μάτζικ 126-109
Σικάγο Μπουλς – Μπρούκλιν Νετς 124-102
Χιούστον Ρόκετς – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 119-110
Ντένβερ Νάγκετς – Σάρλοτ Χόρνετς 87-110
Σακραμέντο Κινγκς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 110-117
Λος Άντζελες Λέικερς – Τορόντο Ράπτορς 110-93
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
———–
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Βοστώνη 26-15
Νέα Υόρκη 25-17
Τορόντο 25-19
Φιλαδέλφεια 22-18
Μπρούκλιν 12-28
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ντιτρόιτ 30-10
Κλίβελαντ 24-19
Σικάγο 20-22
Μιλγουόκι 17-24
Ιντιάνα 10-33
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ορλάντο 23-19
Μαϊάμι 22-20
Ατλάντα 20-24
Σάρλοτ 16-27
Ουάσινγκτον 10-31
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οκλαχόμα Σίτι 35-8
Ντένβερ 29-14
Μινεσότα 27-16
Πόρτλαντ 22-22
Γιούτα 14-28
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Λ.Α. Λέικερς 25-16
Φοίνιξ 25-17
Γκόλντεν Στέιτ 24-19
Λ.Α. Κλίπερς 18-23
Σακραμέντο 12-31
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σαν Αντόνιο 29-13
Χιούστον 25-15
Μέμφις 18-23
Ντάλας 17-26
Νέα Ορλεάνη 10-35
Με πληροφορίες από filathlos.gr / ΑΠΕ-ΜΠΕ