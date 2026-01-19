NBA: Επέστρεψαν στις νίκες οι Λέικερς, ιστορικός Ντουράντ για Ρόκετς - Real.gr

Με τους Λούκα Ντόντσιτς και Ντεάντρε Έιτον να επιστρέφουν στην αγωνιστική δράση και να κάνουν τη διαφορά, οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν με 110-93 των Τορόντο Ράπτορς και συνεχίζουν τη “μάχη” τους για την πρώτη 6άδα της κατάταξης στη Δυτική Περιφέρεια του NBA.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 25 πόντους με 7 ασίστ, ο Ντεάντρε Έιτον 25 πόντους με 13 ριμπάουντ και ο Λεμπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 24 πόντους με 7 ασίστ, για να φθάσουν οι Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη με ανατροπή.

Οι “λιμνάνθρωποι” παρέμειναν έτσι στην 6η θέση της Δύσης με ρεκόρ 25-16, ενώ η ομάδα του Καναδά είναι 4η στην Ανατολή, παρά την ήττα.

Από τα άλλα ματς της βραδιάς στο NBA ξεχώρισε η νίκη των Χιούστον Ρόκετς με 119-110 επί των Νιου Ορλίνς Πέλικανς, καθώς ο Κέβιν Ντουράντ ήταν πρωταγωνιστής με 19 πόντους και έγραψε ιστορία, ανεβαίνοντας στην 6η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του πρωταθλήματος, με 31.561 πόντους.

Τα αποτελέσματα στο NBA:

Μέμφις Γκρίζλις – Ορλάντο Μάτζικ 126-109

Σικάγο Μπουλς – Μπρούκλιν Νετς 124-102

Χιούστον Ρόκετς – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 119-110

Ντένβερ Νάγκετς – Σάρλοτ Χόρνετς 87-110

Σακραμέντο Κινγκς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 110-117

Λος Άντζελες Λέικερς – Τορόντο Ράπτορς 110-93

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

———–

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 26-15

Νέα Υόρκη 25-17

Τορόντο 25-19

Φιλαδέλφεια 22-18

Μπρούκλιν 12-28

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 30-10

Κλίβελαντ 24-19

Σικάγο 20-22

Μιλγουόκι 17-24

Ιντιάνα 10-33

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 23-19

Μαϊάμι 22-20

Ατλάντα 20-24

Σάρλοτ 16-27

Ουάσινγκτον 10-31

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 35-8

Ντένβερ 29-14

Μινεσότα 27-16

Πόρτλαντ 22-22

Γιούτα 14-28

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 25-16

Φοίνιξ 25-17

Γκόλντεν Στέιτ 24-19

Λ.Α. Κλίπερς 18-23

Σακραμέντο 12-31

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 29-13

Χιούστον 25-15

Μέμφις 18-23

Ντάλας 17-26

Νέα Ορλεάνη 10-35

Με πληροφορίες από filathlos.gr / ΑΠΕ-ΜΠΕ