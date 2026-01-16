NBA Europe: Ο Ανταμ Σίλβερ επιβεβαιώνει «συζητήσεις» με ισπανικούς συλλόγους, συμπεριλαμβανομένης της Ρεάλ - Real.gr

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, επιβεβαίωσε σήμερα (15/1) την ύπαρξη «συζητήσεων με τη Ρεάλ Μαδρίτης και άλλες ισπανικές ομάδες» με στόχο τη δημιουργία μιας λίγκας στην Ευρώπη, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι η κερδοφορία αυτού του νέου πρωταθλήματος θα χρειαστεί χρόνο.

To κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, το οποίο φιλοδοξεί να ξεκινήσει το NBA Europe το φθινόπωρο του 2027, βρίσκεται όντως «σε συζήτηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης και άλλες ισπανικές ομάδες», όπως δήλωσε ο Άνταμ Σίλβερ σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο περιθώριο του αγώνα μεταξύ Ορλάντο και Μέμφις στο Βερολίνο.

Ωστόσο, προς το παρόν, πρόκειται περισσότερο για μια διαδικασία «συλλογής πληροφοριών» παρά για επίσημες προσκλήσεις να ενταχθούν σε αυτή τη λίγκα, πρόσθεσε με προσοχή.

Δεν αποκάλυψε επίσης την ταυτότητα των άλλων ισπανικών ομάδων με τις οποίες η ισχυρή Βορειοαμερικανική Λίγκα βρίσκεται σε επαφή. Την Τρίτη, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε στους υπόλοιπους μετόχους της Euroleague ότι ανανέωσε για 10 χρόνια το συμβόλαιο της με την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, όπερ σημαίνει ότι σχεδιάζει ένα μέλλον εκτός NBA Europe.

Η Euroleague είναι μέχρι σήμερα η κύρια διοργάνωση συλλόγων στην Ευρώπη, και το σχέδιο του NBA θεωρείται ως άμεση ανταγωνιστική κίνηση, κάτι που όμως ο Άνταμ Σίλβερ θέλησε να μετριάσει. «Δεν νομίζω ότι μια σύγκρουση είναι αναπόφευκτη… Νομίζω ότι υπάρχει άφθονος χώρος για ανταγωνισμό», τόνισε.

Ο κομισάριος του NBA διαβεβαίωσε επίσης ότι το σχέδιό του στην Ευρώπη επιδιώκει να «βρει τον σωστό συνδυασμό μεταξύ παλιού και νέου, μεταξύ παράδοσης και καινοτομίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το NBA Europe προορίζεται να φιλοξενήσει τόσο νεοσύστατες ομάδες όσο και ήδη υπάρχουσες.

Επιπλέον, εκτίμησε ότι οι μελλοντικές ομάδες-συνεργάτες, που θα καλούνται να καταβάλουν ένα υψηλό δικαίωμα εισόδου, θα πρέπει να σκέφτονται «σε πολύ μακροπρόθεσμο επίπεδο» και να είναι υπομονετικές σχετικά με την κερδοφορία της διοργάνωσης.

Ο Άνταμ Σίλβερ ανέφερε ως παράδειγμα τη WNBA, το γυναικείο πρωτάθλημα της Βόρειας Αμερικής, που ιδρύθηκε το 1996. «Τριάντα χρόνια αργότερα, είναι απίστευτο τι συμβαίνει στο γυναικείο μπάσκετ» στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε.