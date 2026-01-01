NBA: Ήττα για τους Μπακς… - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ πέτυχε το νικητήριο καλάθι στο ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος, οδηγώντας τους Μπακς σε ήττα, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αστοχεί στο τελευταίο σουτ. Ο Έλληνας άσος είχε 33 πόντους, 15 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
- Δραματική νίκη με 134-132 επί των Νικς για τους Σπερς, με τον Τσαμπάνιε να έχει 36 πόντους, ενώ ο Γουεμπανιαμά αποχώρησε τραυματίας παρά τους 31 πόντους του.
- Οι Νάγκετς χαμογέλασαν και χωρίς τον τραυματία Γιόκιτς, επικρατώντας 106-103 των Ράπτορς εκτός έδρας, με τον Γουότσον να σημειώνει 24 πόντους.
Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ πέτυχε το νικητήριο καλάθι στο ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος. Στη συνέχεια οι Μπακς έκαναν την επαναφορά και έβγαλαν με το σύστημά τους σουτ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έκανε άστοχο σουτ εκτός ισορροπίας. Ο Έλληνας άσος είχε 33 πόντους (12/20 2π.), 15 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη και περίπου 28 λεπτά. Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, αλλά και Ράιαν Ρόλινς με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ ξεχώρισαν για τους Μπακς.
Δραματική νίκη με 134-132 επί των Νικς για τους Σπερς, με τον Τσαμπάνιε να έχει 36 πόντους, ενώ 31 με 13 ριμπάουντ, είχε ο Γουεμπανιαμά, ο οποίος όμως αποχώρησε τραυματίας.
Ο ήρωας των φιλοξενούμενων είχε 18 πόντους και 4 ασίστ, ενώ ο Κάρινγκτον με 20 πόντους σε 24 λεπτά και 5 ριμπάουντ ήταν πρώτος τους σκόρερ, μαζί με τον Σαρ που μάζεψε και 11 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και τέσσερις τάπες.
Οι Νάγκετς χαμογέλασαν και χωρίς τον τραυματία Γιόκιτς, επικρατώντας 106-103 των Ράπτορς εκτός έδρας. Ο Γουότσον σημείωσε 24 πόντους για τους νικητές με 8 ριμπάουντ. Ο Βαλαντσιούνας που κλήθηκε να πάρει βαρύ φορτίο λόγω της απουσίας του σούπερ σταρ της ομάδας, είχε 17 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ο Μάρεϊ πέτυχε 21. Από τους ηττημένους είχε 30 ο Ίνγκραμ με 8 ριμπάουντ, ενώ τρομερή δουλειά έκανε ο Μπέιρνς με 20 πόντους και 14 ριμπάουντ.
Οι Μπουλς επικράτησαν 134-118 των Πέλικανς εντός έδρας. Ο Οκόρο ήταν πρώτος σκόρερ με 24, ενώ 20 είχε ο Τζόουνς, με τον Σμιθ να σημειώνει 14, έχοντας 14 ριμπάουντ. Οι Θάντερ πέρασαν με 124-95. Οι Γκίλιτζιους-Αλεξάντερ είχε 30 πόντους με 6 ασίστ και 4 κλεψίματα.
Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Σαρλότ-Γκόλντεν Στέιτ 125-132
Ατλάντα-Μινεσότα 126-102
Ιντιάνα-Ορλάντο 110-112
Κλίβελαντ-Φοίνιξ 129-113
Σικάγο-Νέα Ορλεάνη 134-118
Σαν Αντόνιο- Νέα Υόρκη 134-132
Τορόντο-Ντένβερ 103-106
Μιλγουόκι-Ουάσινγκτον 113-114
Οκλαχόμα-Πόρτλαντ 124-95