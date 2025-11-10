NBA: Ήττα των Μπακς από τους Ρόκετς, ασταμάτητοι οι Θάντερ, καταιγιστικοί Νικς - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σε ένα από τα πιο αναμενόμενα παιχνίδια της φετινής σεζόν, οι Μιλγουόκι Μπακς υποδέχθηκαν τους Χιούστον Ρόκετς. Με άλλα λόγια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αντιμετώπιζε τον Κέβιν Ντουράντ και τον Αλπερέν Σενγκούν.
Μετά από μια φανταστική μάχη, ο Τούρκος ψηλός ήταν αυτός που πέτυχε τα μεγάλα σουτ στο φινάλε, με το Χιούστον να κερδίζει με 122-115. Στους 37 σταμάτησε ο «Greek Freak», που είχε και 8 ριμπάουντ, αλλά και κάποιες κακές επιλογές στο τέλος.
Από κει και πέρα, οι Θάντερ πέρασαν και από την έδρα των Γκρίζλις, ενώ οι Νικς επιβλήθηκαν των Νετς με 36 πόντους διαφορά.
Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:
Μιλγουόκι Μπακς – Χιούστον Ρόκετς 115-122
Μέμφις Γκρίζλις – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 100-114
Νιου Γιορκ Νικς – Μπρούκλιν Νετς 134-98
Ορλάντο Μάτζικ – Μπόστον Σέλτικς 107-111
Φιλαδέλφεια Σίξερς – Ντιτρόιτ Πίστονς 108-111
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς – Ιντιάνα Πέισερς 114-83
Σακραμέντο Κινγκς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 117-144
