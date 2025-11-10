NBA: Ήττα των Μπακς από τους Ρόκετς, ασταμάτητοι οι Θάντερ, καταιγιστικοί Νικς - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σε ένα από τα πιο αναμενόμενα παιχνίδια της φετινής σεζόν, οι Μιλγουόκι Μπακς υποδέχθηκαν τους Χιούστον Ρόκετς. Με άλλα λόγια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αντιμετώπιζε τον Κέβιν Ντουράντ και τον Αλπερέν Σενγκούν.

Μετά από μια φανταστική μάχη, ο Τούρκος ψηλός ήταν αυτός που πέτυχε τα μεγάλα σουτ στο φινάλε, με το Χιούστον να κερδίζει με 122-115. Στους 37 σταμάτησε ο «Greek Freak», που είχε και 8 ριμπάουντ, αλλά και κάποιες κακές επιλογές στο τέλος.