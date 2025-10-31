NBA: Κερδίζουν και χωρίς Γιάννη οι Μπακς – Παραμένουν αήττητοι Θάντερ και Σπερς - Real.gr

Τι κι αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απουσίαζε λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό γόνατο; Οι Μπακς έδειξαν πως μπορούν να τα καταφέρουν και χωρίς τον ηγέτη τους, νικώντας με 120-110 τους Ουόριορς στο Μιλγουόκι και ανεβαίνοντας στο 4-1.

Ο Ράιαν Ρόλινς έκανε ρεκόρ καριέρας σε δεύτερο σερί ματς με 32 πόντους, έχοντας 5/7 τρίποντα και 8 ασίστ. Ο Μάιλς Τέρνερ πρόσθεσε 17 και ο Κόουλ Άντονι άλλους 16 για τα «ελάφια», ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Για τους Ουόριορς, που υποχώρησαν στο 4-2, ο Στεφ Κάρι είχε 27 πόντους με 4/10 τρίποντα, ενώ Τζόναθαν Κουμίνγκα με 24 και Τζίμι Μπάτλερ με 23 πόντους ακολούθησαν.

Οι Θάντερ συνέτριψαν 127-108 τους Ουίζαρντς και έκαναν το 6/6, με 31 πόντους και 7 ασίστ του Σέι Γκίλτζους-Αλεξάντερ, ενώ από 20 πόντους είχαν οι Αϊζάια Τζο και Άτζεϊ Μίτσελ.

Αήττητοι συνεχίζουν και οι Σπερς (5-0), που επιβλήθηκαν 107-101 των Χιτ με ένα ακόμη μεγάλο ματς από τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος είχε 27 πόντους, 18 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 5 τάπες.

Τέλος, το Ορλάντο πέρασε με 123-107 από τη Σάρλοτ με 21 πόντους του Φραντς Βάγκνερ και με τους Πάολο Μπανκέρο και Άντονι Μπλακ να συμπληρώνουν από 20.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:

Σάρλοτ Χόρνετς – Ορλάντο Μάτζικ 107-123

Μιλγουόκι Μπακς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 120-110

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Γουάσινγκτον Ουίζαρντς 127-108

Σαν Αντόνιο Σπερς – Μαϊάμι Χιτ 107-101

ΠΗΓΗ: filathlos.gr