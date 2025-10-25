NBA: Κυρίαρχος Γιάννης στο Τορόντο με φοβερό νταμπλ-νταμπλ - BINTEO - Real.gr

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τα «ελάφια» ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος τελείωσε το ματς με εντυπωσιακό νταμπλ-νταμπλ (31 πόντοι, 20 ριμπάουντ), φτάνοντας και τις 7 ασίστ!
Σε 37:36 λεπτά αγώνα, ο «Greek Freak» είχε ποσοστά για… Όσκαρ, με 9/12 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 7/12 βολές.
Στο πλευρό του, ο Κόουλ Άντονι πρόσθεσε 23 πόντους.
Από την άλλη πλευρά, για τους Ράπτορς ο Μπράντον Ίνγκραμ σημείωσε 29 πόντους στο ντεμπούτο του μπροστά στο κοινό του Τορόντο, ενώ ο Αρ Τζέι Μπάρετ πρόσθεσε 20 πόντους.
Αρνητικό σημείο για το Μιλγουόκι αποτέλεσε ο τραυματισμός του Κάιλ Κούζμα, ο οποίος αποχώρησε στις αρχές της τέταρτης περιόδου με διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο και δεν επέστρεψε.
Από εκεί και πέρα, οι Νιου Γιορκ Νικς, αν και δυσκολεύτηκαν αρκετά, έκαμψαν την αντίσταση των Μπόστον Σέλτικς, επικρατώντας με 105-95, ενώ ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε νέα «μαγική» εμφάνιση με 49 πόντους, 11 ριμπάουντ και 8 ασίστ, οδηγώντας τους Λέικερς στη νίκη με 128-110 επί των Τίμπεργουλβς και γράφοντας ιστορία στο ξεκίνημα της σεζόν.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:
Τορόντο Ράπτορς – Μιλγουόκι Μπακς 116-122
Ορλάντο Μάτζικ – Ατλάντα Χοκς 107-111
Μπρούκλιν Νετς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 124-131
Νιου Γιορκ Νικς – Μπόστον Σέλτικς 105-95
Χιούστον Ρόκετς – Ντιτρόιτ Πίστονς 111-115
Μέμφις Γκρίζλις – Μαϊάμι Χιτ 114-146
Νιου Όρλινς Πέλικανς – Σαν Αντόνιο Σπερς 116-120
Ντάλας Μάβερικς – Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 107-117
Λος Άντζελες Λέικερς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 128-110
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 139-119
Σακραμέντο Κινγκς – Γιούτα Τζαζ 105-104
Λος Άντζελες Κλίπερς – Φοίνιξ Σανς 129-102
