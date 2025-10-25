NBA: Κυρίαρχος Γιάννης στο Τορόντο με φοβερό νταμπλ-νταμπλ - BINTEO - Real.gr

Τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια -και την πρώτη εκτός έδρας- πέτυχαν οι Μιλγουόκι Μπακς, αυτή τη φορά σε βάρος των Τορόντο Ράπτορς με 122-116.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τα «ελάφια» ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος τελείωσε το ματς με εντυπωσιακό νταμπλ-νταμπλ (31 πόντοι, 20 ριμπάουντ), φτάνοντας και τις 7 ασίστ!