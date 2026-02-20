NBA: Μεγάλη νίκη των Σέλτικς στην έδρα των Ουόριορς - Real.gr

Ο Κέιντ Κάνινγχαμ πραγματοποίησε μεγάλη εμφάνιση στο «Madison Square Garden», οδηγώντας τους Ντιτρόιτ Πίστονς σε νίκη με 126-111 επί των Νιου Γιορκ Νικς και ολοκληρώνοντας το φετινό «sweep» απέναντι στην ομάδα της Νέας Υόρκης.

Ο Κέιντ Κάνινγχαμ πραγματοποίησε μεγάλη εμφάνιση στο «Madison Square Garden», οδηγώντας τους Ντιτρόιτ Πίστονς σε νίκη με 126-111 επί των Νιου Γιορκ Νικς και ολοκληρώνοντας το φετινό «sweep» απέναντι στην ομάδα της Νέας Υόρκης. Ο 22χρονος γκαρντ μέτρησε 42 πόντους με 17/34 σουτ, μαζί με 13 ασίστ και οκτώ ριμπάουντ, σημειώνοντας το τρίτο παιχνίδι του στη σεζόν με 40+ πόντους.

Οι Πίστονς απομακρύνθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασαν τις έξι διαδοχικές νίκες σε κανονική περίοδο απέναντι στους Νικς, ενώ στις τρεις φετινές αναμετρήσεις επικράτησαν με συνολική διαφορά 84 πόντων. Ο Πολ Ριντ, καλύπτοντας το κενό του τιμωρημένου Τζέιλεν Ντούρεν, πρόσθεσε 18 πόντους, επτά ριμπάουντ και τρία μπλοκ, με το Ντιτρόιτ να πανηγυρίζει την ένατη νίκη του στα τελευταία 11 παιχνίδια. Για τους Νικς, ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 33 πόντους και οκτώ ασίστ, ενώ ο Καρλ-Άντονι Τάουνς σημείωσε 21 πόντους με 11 ριμπάουντ, σε μια βραδιά όπου η Νέα Υόρκη γνώρισε την τρίτη ήττα της στα τελευταία πέντε ματς.

Στο Όστιν του Τέξας, οι Σαν Αντόνιο Σπερς κυριάρχησαν απέναντι στους «λαβωμένους» Φοίνιξ Σανς, επικρατώντας με 121-94 και φτάνοντας τις επτά συνεχόμενες νίκες. Ο Στεφόν Κασλ σημείωσε 20 πόντους, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πρόσθεσε 17 πόντους, 11 ριμπάουντ, πέντε μπλοκ και τέσσερις ασίστ. Οι Σπερς προηγήθηκαν με 12 πόντους στο ημίχρονο και «εκτόξευσαν» τη διαφορά στους 29 στην τρίτη περίοδο, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι. Για τους Σανς, ο Τζέιλεν Γκριν είχε 26 πόντους, με τον Ντέβιν Μπούκερ να αποχωρεί στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στο δεξί ισχίο. Το Φοίνιξ αγωνίστηκε επίσης χωρίς τους Γκρέισον Άλεν (αστράγαλος) και Ντίλον Μπρουκς (τιμωρία), γνωρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική του ήττα.

Στο Σαν Φρανσίσκο, οι Μπόστον Σέλτικς πέρασαν με 121-110 από την έδρα των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, με τον Τζέιλεν Μπράουν να καταγράφει triple-double (23 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 13 ασίστ) – το τρίτο του στη σεζόν και έκτο συνολικά στην καριέρα του. Ο Πέιτον Πρίτσαρντ πρόσθεσε 26 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο, ενώ οι Σαμ Χάουζερ και Ντέρικ Γουάιτ είχαν 16 και 10 πόντους αντίστοιχα, με τη Βοστώνη να χρησιμοποιεί 11 παίκτες και όλους να σκοράρουν.

Ο Ντε’Άντονι Μέλτον ήταν πρώτος σκόρερ των «πολεμιστών» με 18 πόντους, ενώ οι Γκι Σάντος και Γουίλ Ρίτσαρντ είχαν από 17. Ο Στεφ Κάρι απουσίασε για έκτο διαδοχικό παιχνίδι λόγω ενοχλήσεων στο δεξί γόνατο και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον ακόμη 10 ημέρες, σύμφωνα με την ομάδα.

Απέναντι στην πρώην ομάδα του, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Ουόριορς, σημειώνοντας 12 πόντους σε 17 λεπτά συμμετοχής. Ο Λετονός είχε αποκτηθεί στην trade deadline, χωρίς να έχει αγωνιστεί από τις 7 Ιανουαρίου εξαιτίας προβλήματος στον αχίλλειο τένοντα.

Στο Λος Άντζελες ο Μπένεντικτ Μάθουριν πραγματοποίησε εντυπωσιακό εντός έδρας ντεμπούτο με τους Κλίπερς, σημειώνοντας 38 πόντους και οδηγώντας την ομάδα του σε οριακή νίκη με 115-114 επί των Ντένβερ Νάγκετς.

Το παιχνίδι κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, όταν ο Τζαμάλ Μάρεϊ κέρδισε φάουλ σε προσπάθεια για τρίποντο με 0,9’’ να απομένουν. Ο γκαρντ των Νάγκετς ευστόχησε στις δύο πρώτες βολές, όμως αστόχησε στην τρίτη, με τον χρόνο να εκπνέει μετά το ριμπάουντ και τους Κλίπερς να «κρατούν» τη νίκη.

Ο Μάθουριν, που αποκτήθηκε από τους Ιντιάνα Πέισερς στην trade deadline, είχε 12/22 σουτ, ενώ ο Καουάι Λέοναρντ πρόσθεσε 23 πόντους, φτάνοντας τα 34 διαδοχικά παιχνίδια με τουλάχιστον 20 πόντους. Ο Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ συνέβαλε με 22 πόντους, με τους Κλίπερς να βελτιώνουν το ρεκόρ τους στο 21-7 από τις 20 Δεκεμβρίου και έπειτα.

Για το Ντένβερ, ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 22 πόντους και 17 ριμπάουντ, ο Μάρεϊ τελείωσε με 20 πόντους, ενώ οι Μπρους Μπράουν, Καμ Τζόνσον και Τζούλιαν Στρόδερ σημείωσαν 19, 18 και 18 πόντους αντίστοιχα. Οι Νάγκετς αγωνίστηκαν χωρίς τον Άαρον Γκόρντον για δέκατο διαδοχικό παιχνίδι λόγω προβλήματος στον οπίσθιο μηριαίο, ενώ εκτός ήταν και ο Πέιτον Γουάτσον για τέταρτο συνεχόμενο ματς.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Ουάσινγκτον – Ιντιάνα 112-105

Σάρλοτ – Χιούστον 101-105

Κλίβελαντ – Μπρούκλιν 112-84

Φιλαδέλφεια – Ατλάντα 107-117

Νέα Υόρκη – Ντιτρόιτ 111-126

Σικάγο – Τορόντο 101-110

Σαν Αντόνιο – Φοίνιξ 121-94

Γκόλντεν Στέιτ – Βοστώνη 110-121

Σακραμέντο – Ορλάντο 94-131

Κλίπερς – Ντένβερ 115-114

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

———–

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 36-19

Νέα Υόρκη 35-21

Τορόντο 33-23

Φιλαδέλφεια 30-25

Μπρούκλιν 15-39

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 41-13

Κλίβελαντ 35-21

Μιλγουόκι 23-30

Σικάγο 24-32

Ιντιάνα 15-41

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 29-25

Μαϊάμι 29-27

Ατλάντα 27-30

Σάρλοτ 26-30

Ουάσινγκτον 15-39

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 42-14

Ντένβερ 35-21

Μινεσότα 34-22

Πόρτλαντ 27-29

Γιούτα 18-38

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 33-21

Φοίνιξ 32-24

Γκόλντεν Στέιτ 29-27

Λ.Α. Κλίπερς 27-28

Σακραμέντο 12-45

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 39-16

Χιούστον 34-20

Μέμφις 20-33

Ντάλας 19-35

Νέα Ορλεάνη 15-41

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ