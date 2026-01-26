NBA: Ο Κάρι... «καθάρισε» για το Γκόλντεν Στέιτ - Real.gr

Σύνοψη από το
Ο σούπερ σταρ των «πολεμιστών» σημείωσε 26 πόντους, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα και πλέον οι Γουόριορς βρίσκονται μια ανάσα από την 7η θέση στην λίγκα. Από τη Μινεσότα ξεχώρισε ο Άντονι Έντουαρντς με 32 πόντους και 11 ριμπάουντ.
Οι Τορόντο Ράπτορς σημείωσαν την 4η συνεχόμενη νίκη τους, καθώς επικράτησαν με 103-101 εκτός έδρας της πρωτοπόρου Οκλαχόμα. Ο Ιμάνουελ Κουίκλι ξεχώρισε με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ για τους νικητές, ενώ πλέον οι Θάντερ έχουν 10 ήττες στο πρωτάθλημα.
Ο αγώνας των Μπακς αναβλήθηκε, καθώς το Ντάλας δεν μπόρεσε να ταξιδέψει προς το Μιλγουόκι. Εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας αναβλήθηκε και η αναμέτρηση Μέμφις – Ντένβερ
Σε αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα μπάσκετ του NBA, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Ντιτρόιτ – Σακραμέντο 139-116
Μέμφις – Ντένβερ Αναβλήθηκε
Μινεσότα – Γκόλντεν Στέιτ 85-111
Μιλγουόκι – Ντάλας Αναβλήθηκε
Οκλαχόμα – Τορόντο 101-103
Σαν Αντόνιο – Νέα Ορλεάνη 95-104
Φοίνιξ – Μαϊάμι 102-111
ΛΑ Κλίπερς – Μπρούκλιν 126-89
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Βοστώνη 28-17
Τορόντο 29-19
Νέα Υόρκη 27-18
Φιλαδέλφεια 24-20
Μπρούκλιν 12-32
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ντιτρόιτ 33-11
Κλίβελαντ 27-20
Σικάγο 23-22
Μιλγουόκι 18-26
Ιντιάνα 11-35
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Μαϊάμι 25-22
Ορλάντο 23-21
Ατλάντα 22-25
Σάρλοτ 18-28
Ουάσινγκτον 10-34
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οκλαχόμα Σίτι 37-10
Ντένβερ 31-15
Μινεσότα 27-19
Πόρτλαντ 23-23
Γιούτα 15-31
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Λ.Α. Λέικερς 27-17
Φοίνιξ 27-19
Γκόλντεν Στέιτ 26-21
Λ.Α. Κλίπερς 21-24
Σακραμέντο 12-35
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σαν Αντόνιο 31-15
Χιούστον 27-16
Μέμφις 18-25
Ντάλας 19-27
Νέα Ορλεάνη 12-36