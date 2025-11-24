NBA: Ο Μίτσελ οδήγησε τους «Καβς» στην νίκη επί των Κλίπερς - Ασταμάτητοι οι Θάντερ, δύσκολα οι Λέικερς - Real.gr

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ πέτυχε 37 πόντους, πήρε οκτώ ριμπάουντ και μοίρασε έξι ασίστ, με τον Έβαν Μόμπλεϊ να προσθέτει 18 πόντους, στην νίκη των «Καβς» επί των Κλίπερς με 120-105.
Πολύ καλή απόδοση για τους νικητές, είχαν επίσης ο Ντε’Άντρε Χάντερ με 17 πόντους και ο Ντάριους Γκάρλαντ με οκτώ πόντους και ισάριθμες ασίστ, ενώ ο προπονητής της ομάδας από το Κλίβελαντ, Κένι Άτκινσον βελτίωσε το ρεκόρ του σε 76-24 στον 100ό αγώνα του στον πάγκο.
Από την ομάδα του Λος Αντζελες, ξεχώρισε ο Ίβιτσα Ζούμπατς με 33 πόντους και 18 ριμπάουντ, ενώ ο Κάουαϊ Λέοναρντ σημείωσε 20 πόντους στον πρώτο του αγώνα από τις 3 Νοεμβρίου και ο Τζέιμς Χάρντεν πέτυχε 19 πόντους.
Παράλληλα, ο Νόρμαν Πάουελ σημείωσε 32 πόντους και ο Κέλ ελ Γουέαρ πέτυχε 20 πόντους και 16 μάζεψε ριμπάουντ, οδηγώντας τους φιλοξενούμενους Χιτ στην νίκη επί των Σίξερς με 127-117. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο συνέβαλε με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ για την ομάδα του Μαϊάμι, ενώ ο Ντέιβιον Μίτσελ ήταν καταλυτικός, με οκτώ πόντους, 12 ασίστ και οκτώ ριμπάουντ.
Οσον αφορά στους γηπεδούχους, ο Τάιρις Μάξεϊ σημείωσε 27 πόντους και ο Τρέντον Γουότφορντ 19 πόντους με εννέα ριμπάουντ και επτά ασίστ για τους γηπεδούχους, που παρουσιάζουν εναλλάξ ήττες και νίκες στους τελευταίους εννέα αγώνες τους. Ο Αντρέ Ντράμοντ μάζεψε 23 ριμπάουντ και πέτυχε 14 πόντους, ενώ ο Πολ Τζορτζ σημείωσε 10 πόντους με 3/10 σουτ, καθώς προσπαθεί να επιστρέψει από την επέμβαση στο γόνατο.
Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του NBA, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Φιλαδέλφεια – Μαϊάμι 117-127
Ατλάντα – Σαρλοτ 113-110
Βοστώνη – Ορλάντο 138-129
Κλίβελαντ – ΛΑ Κλίπερς 120-105
Τορόντο – Μπρούκλιν 119-109
Οκλαχόμα – Πόρτλαντ 122-95
Φοινιξ – Σαν Αντόνιο 111-102
Γιούτα – ΛΑ Λέικερς 106-108
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
———–
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Τορόντο 12-5
Νέα Υόρκη 9-6
Φιλαδέλφεια 9-7
Βοστώνη 9-8
Μπρούκλιν 3-13
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ντιτρόιτ 14-2
Κλίβελαντ 12-6
Σικάγο 9-7
Μιλγουόκι 8-9
Ιντιάνα 2-14
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Μαϊάμι 11-6
Ατλάντα 11-7
Ορλάντο 10-8
Σάρλοτ 4-13
Ουάσινγκτον 1-15
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οκλαχόμα Σίτι 17-1
Ντένβερ 12-4
Μινεσότα 10-6
Πόρτλαντ 7-10
Γιούτα 5-11
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Λ.Α. Λέικερς 12-4
Φοίνιξ 11-6
Γκόλντεν Στέιτ 9-9
Λ.Α. Κλίπερς 5-12
Σακραμέντο 4-13
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σαν Αντόνιο 11-5
Χιούστον 10-4
Μέμφις 6-11
Ντάλας 5-13
Νέα Ορλεάνη 2-15
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ