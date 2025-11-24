NBA: Ο Μίτσελ οδήγησε τους «Καβς» στην νίκη επί των Κλίπερς - Ασταμάτητοι οι Θάντερ, δύσκολα οι Λέικερς - Real.gr

Οκτώ ματς περιελάμβανε η βραδιά στο NBA, με τις νίκες των Θάντερ, των Λέικερς και των Χιτ να ξεχωρίζουν.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ πέτυχε 37 πόντους, πήρε οκτώ ριμπάουντ και μοίρασε έξι ασίστ, με τον Έβαν Μόμπλεϊ να προσθέτει 18 πόντους, στην νίκη των «Καβς» επί των Κλίπερς με 120-105.

Πολύ καλή απόδοση για τους νικητές, είχαν επίσης ο Ντε’Άντρε Χάντερ με 17 πόντους και ο Ντάριους Γκάρλαντ με οκτώ πόντους και ισάριθμες ασίστ, ενώ ο προπονητής της ομάδας από το Κλίβελαντ, Κένι Άτκινσον βελτίωσε το ρεκόρ του σε 76-24 στον 100ό αγώνα του στον πάγκο.

Από την ομάδα του Λος Αντζελες, ξεχώρισε ο Ίβιτσα Ζούμπατς με 33 πόντους και 18 ριμπάουντ, ενώ ο Κάουαϊ Λέοναρντ σημείωσε 20 πόντους στον πρώτο του αγώνα από τις 3 Νοεμβρίου και ο Τζέιμς Χάρντεν πέτυχε 19 πόντους.

Παράλληλα, ο Νόρμαν Πάουελ σημείωσε 32 πόντους και ο Κέλ ελ Γουέαρ πέτυχε 20 πόντους και 16 μάζεψε ριμπάουντ, οδηγώντας τους φιλοξενούμενους Χιτ στην νίκη επί των Σίξερς με 127-117. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο συνέβαλε με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ για την ομάδα του Μαϊάμι, ενώ ο Ντέιβιον Μίτσελ ήταν καταλυτικός, με οκτώ πόντους, 12 ασίστ και οκτώ ριμπάουντ.

Οσον αφορά στους γηπεδούχους, ο Τάιρις Μάξεϊ σημείωσε 27 πόντους και ο Τρέντον Γουότφορντ 19 πόντους με εννέα ριμπάουντ και επτά ασίστ για τους γηπεδούχους, που παρουσιάζουν εναλλάξ ήττες και νίκες στους τελευταίους εννέα αγώνες τους. Ο Αντρέ Ντράμοντ μάζεψε 23 ριμπάουντ και πέτυχε 14 πόντους, ενώ ο Πολ Τζορτζ σημείωσε 10 πόντους με 3/10 σουτ, καθώς προσπαθεί να επιστρέψει από την επέμβαση στο γόνατο.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του NBA, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Φιλαδέλφεια – Μαϊάμι 117-127

Ατλάντα – Σαρλοτ 113-110

Βοστώνη – Ορλάντο 138-129

Κλίβελαντ – ΛΑ Κλίπερς 120-105

Τορόντο – Μπρούκλιν 119-109

Οκλαχόμα – Πόρτλαντ 122-95

Φοινιξ – Σαν Αντόνιο 111-102

Γιούτα – ΛΑ Λέικερς 106-108

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Τορόντο 12-5

Νέα Υόρκη 9-6

Φιλαδέλφεια 9-7

Βοστώνη 9-8

Μπρούκλιν 3-13

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 14-2

Κλίβελαντ 12-6

Σικάγο 9-7

Μιλγουόκι 8-9

Ιντιάνα 2-14

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 11-6

Ατλάντα 11-7

Ορλάντο 10-8

Σάρλοτ 4-13

Ουάσινγκτον 1-15

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 17-1

Ντένβερ 12-4

Μινεσότα 10-6

Πόρτλαντ 7-10

Γιούτα 5-11

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 12-4

Φοίνιξ 11-6

Γκόλντεν Στέιτ 9-9

Λ.Α. Κλίπερς 5-12

Σακραμέντο 4-13

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 11-5

Χιούστον 10-4

Μέμφις 6-11

Ντάλας 5-13

Νέα Ορλεάνη 2-15

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ