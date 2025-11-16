NBA: Ο Ντόντσιτς «λύγισε» τον εξαιρετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο - Real.gr

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν για ακόμη μία βραδυά εντυπωσιακός και με 41 πόντους, εννέα ριμπάουντ κι' έξι ασίστ, οδήγησε τους Λέϊκερς σε μία άνετη επικράτηση μέσα στο Μιλγουόκι με 119-95 επί των Μπακς.

Ο Όστιν Ριβς σημείωσε 25 πόντους και ο Ντιάντρε Άιτον είχε 20 πόντους και 10 ριμπάουντ για την ομάδα του Λος Άντζελες, που προηγήθηκε με 31 πόντους στο ημίχρονο.

Από τα «ελάφια», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε τον αγώνα με 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και πέντε ασίστ, ενώ ο Έι Τζέι Γκριν σημείωσε 15 πόντους, ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ πρόσθεσε 13 και ο Ράιαν Ρόλινς πέτυχε 10 πόντους.

Ο Τρεντ ευστόχησε σε ένα τρίποντο για να μειώσει το προβάδισμα σε 97-84 με 7:45 να απομένουν, πριν οι Λέικερς ανακτήσουν τον έλεγχο με ένα σερί 13-4, καθώς ο Ριβς ευστόχησε σε δύο τρίποντα.

Ο Ντόντσιτς ευστόχησε σε πέντε τρίποντα και είχε 18 εύστοχες βολές στις 20 από την γραμμή των φάουλ για τους Λέικερς, που αγωνίσθηκαν χωρίς τους βασικούς Ρούι Χατσιμούρα (τραυματισμός στην γάμπα) και Μάρκους Σμαρτ (ασθενής). Τέλος, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν έπαιξε ούτε σ΄αυτό το ματς, καθώς παραμένει εκτός δράσης από την αρχή της χρονιάς, λόγω ισχιαλγίας.