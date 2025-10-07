NBA: Ο Τζα Μοράντ τραυματίστηκε στον αστράγαλο και θα μείνει εκτός δράσης επ’ αόριστον - Real.gr

Ο δις All-Star γκαρντ θα απουσιάσει από τον αγώνα προετοιμασίας της Δευτέρας (6/10) απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς, ενώ η κανονική περίοδος για το Μέμφις ξεκινά στις 22 Οκτωβρίου, εντός έδρας, απέναντι στους Πέλικανς.
Την περασμένη σεζόν, ο Μοράντ είχε μέσο όρο 23,2 πόντους, 7,3 ασίστ, 4,1 ριμπάουντ και 1,2 κλεψίματα σε 50 αγώνες (όλους ως βασικός). Επιλέχθηκε στο Νο. 2 του draft το 2019 και έχει μέσους όρους καριέρας 22,6 πόντους, 7,4 ασίστ και 4,7 ριμπάουντ σε 307 παιχνίδια (305 βασικός).
Αναδείχθηκε Rookie της Χρονιάς το 2019-20, Most Improved Player το 2021-22 και συμμετείχε στις All-Star ομάδες του 2021-22 και 2022-23. Το Μέμφις ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, καθώς ο Μπράντον Κλαρκ (γόνατο), ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ (δάχτυλο ποδιού) και ο σέντερ Ζακ Ίντι (αστράγαλος) παραμένουν επίσης εκτός.