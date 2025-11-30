NBA: Οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες με τον Γιάννη… οδηγό - Real.gr

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της άνετης νίκης της ομάδας του Μιλγουόκι σε βάρος των Μπρούκλιν Νετς στο «Fiserv Forum».

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, οι Μπακς επικράτησαν των Νεοϋορκέζων με 116-99 κι έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί των επτά συνεχόμενων ηττών. Μόλις στο δεύτερο ματς από την επιστροφή του από τον τραυματισμό που αντιμετώπιζε, ο “Greek Freak” συνέβαλε τα μέγιστα, μετρώντας 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε μόλις 19 λεπτά. Οι γηπεδούχοι είχαν από την αρχή τον “έλεγχο” και δεν τον έχασαν σε κανένα σημείο του αγώνα.

Ουσιαστικά το αποτέλεσμα είχε κριθεί από το τρίτο δωδεκάλεπτο, όταν τα “ελάφια” έφτασαν στο +32 (92-60). Σε εκείνο το σημείο οι προπονητές άνοιξαν τα ροτέισον, με τον Αντετοκούνμπο να ξεκουράζεται ενόψει της σημαντικής συνέχειας. Πρώτος σκόρερ των Νετς στην αναμέτρηση ήταν ο Ντάνι Γουλφ με 22 πόντους, ενώ κανείς άλλος δεν ξεπέρασε τους 13.

Πλέον, οι Μπακς βρίσκονται στην 11η θέση της βαθμολογίας της ανατολικής περιφέρειας, με ρεκόρ 9-12, ενώ την ίδια ώρα η ομάδα του Μπρούκλιν είναι 14η με μόλις 3 νίκες και 16 ήττες.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-29, 71-53, 99-70, 116-99