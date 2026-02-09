NBA: Οι Νικς πέρασαν από τη Βοστώνη, με μπροστάρη τον Μπράνσον - Real.gr

Ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν ο ηγέτης των νικητών με 31 πόντους και οκτώ ασίστ, ενώ ο Τζος Χαρτ πρόσθεσε 19 πόντους. Θετικό ντεμπούτο πραγματοποίησε και ο Χοσέ Αλβαράδο με 12 πόντους, λίγες ημέρες μετά την ανταλλαγή του από τη Νέα Ορλεάνη ενώ ο Καρλ-Άντονι Τάουνς σημείωσε double-double (11 π., 10 ριμπ.). Η Βοστώνη είχε καταστροφικά ποσοστά από τo τρίποντο (7/41, 17,1%) ενώ παράλληλα σημείωσε τη χαμηλότερη φετινή της επίδοση στην επίθεση (89π.). Ο Τζέιλεν Μπράουν πέτυχε 26 πόντους και ο Ντέρικ Γουάιτ 19.
Στη Μινεσότα, οι Κλίπερς επιβλήθηκαν 115-96 των Τίμπεργουλβς με τον Καουάι Λέοναρντ να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας 41 πόντους και μαζεύοντας οκτώ ριμπάουντ. Τζον Κόλινς και Γιανίκ Κονάν Νίντερχάουζερ πρόσθεσαν από 15 πόντους, ενώ ο Κόμπι Σάντερς είχε 10. Για τους γηπεδούχους, ο Άντονι Έντουαρντς τελείωσε το ματς με 23 πόντους, με τους Τίμπεργουλβς να γνωρίζουν την τρίτη τους ήττα στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.
Εύκολο έργο είχαν οι Χιτ στην Ουάσινγκτον, επικρατώντας 132-101 των Γουίζαρντς. Μπαμ Αντεμπάγιο και Κασπάρρας Γιακουτσιόνις σημείωσαν από 22 πόντους, ενώ ο Νόρμαν Πάουελ ακολούθησε με 21. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Κελέλ Γουέαρ με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ. Για την Ουάσινγκτον, ο Τρίσταν Βούκτσεβιτς είχε 14 πόντους, με τους Γουίζαρντς να παραμένουν χαμηλά στην κατάταξη της Ανατολής.
Τέλος, οι Ράπτορς επιβλήθηκαν 122-104 των Πέισερς στο Τορόντο, με τον Σκότι Μπαρνς να ξεχωρίζει πετυχαίνοντας 25 πόντους (οι 13 στην τρίτη περίοδο), 14 ριμπάουντ και τέσσερα κοψίματα. Το επιμέρους 44-26 στο τρίτο δωδεκάλεπτο αποδείχθηκε καθοριστικό, με το Τορόντο να «σκουπίζει» τη σειρά της κανονικής περιόδου απέναντι στην Ιντιάνα. Ο Αρ Τζέι Μπάρετ πρόσθεσε 20 πόντους και ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι 17. Για τους Πέισερς, ο Πασκάλ Σιάκαμ σημείωσε 18 πόντους και ο Τζέι Χαφ 15 πόντους.
Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:
Βοστώνη – Νέα Υόρκη 89-11
Ουάσινγκτον – Μαϊάμι 101-132
Τορόντο – Ιντιάνα 122-104
Μινεσότα – ΛΑ Κλίπερς 96-115
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
———–
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Βοστώνη 34-19
Νέα Υόρκη 34-19
Τορόντο 32-22
Φιλαδέλφεια 30-22
Μπρούκλιν 14-37
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ντιτρόιτ 38-13
Κλίβελαντ 32-21
Σικάγο 24-29
Μιλγουόκι 21-29
Ιντιάνα 13-40
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ορλάντο 27-24
Μαϊάμι 28-26
Ατλάντα 26-28
Σάρλοτ 25-28
Ουάσινγκτον 14-38
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οκλαχόμα Σίτι 40-13
Ντένβερ 34-19
Μινεσότα 32-22
Πόρτλαντ 25-28
Γιούτα 16-37
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Λ.Α. Λέικερς 32-19
Φοίνιξ 31-22
Γκόλντεν Στέιτ 28-25
Λ.Α. Κλίπερς 25-27
Σακραμέντο 12-42
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σαν Αντόνιο 36-16
Χιούστον 32-19
Μέμφις 20-31
Ντάλας 19-33
Νέα Ορλεάνη 14-40
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ