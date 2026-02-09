NBA: Οι Νικς πέρασαν από τη Βοστώνη, με μπροστάρη τον Μπράνσον - Real.gr

Οι Νιου Γιορκ Νικς πέρασαν με εμφατικό τρόπο από τη Βοστώνη, επικρατώντας 111-89 των Σέλτικς και βάζοντας τέλος στο σερί πέντε νικών τους.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον ήταν ο ηγέτης των νικητών με 31 πόντους και οκτώ ασίστ, ενώ ο Τζος Χαρτ πρόσθεσε 19 πόντους. Θετικό ντεμπούτο πραγματοποίησε και ο Χοσέ Αλβαράδο με 12 πόντους, λίγες ημέρες μετά την ανταλλαγή του από τη Νέα Ορλεάνη ενώ ο Καρλ-Άντονι Τάουνς σημείωσε double-double (11 π., 10 ριμπ.). Η Βοστώνη είχε καταστροφικά ποσοστά από τo τρίποντο (7/41, 17,1%) ενώ παράλληλα σημείωσε τη χαμηλότερη φετινή της επίδοση στην επίθεση (89π.). Ο Τζέιλεν Μπράουν πέτυχε 26 πόντους και ο Ντέρικ Γουάιτ 19.

Στη Μινεσότα, οι Κλίπερς επιβλήθηκαν 115-96 των Τίμπεργουλβς με τον Καουάι Λέοναρντ να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας 41 πόντους και μαζεύοντας οκτώ ριμπάουντ. Τζον Κόλινς και Γιανίκ Κονάν Νίντερχάουζερ πρόσθεσαν από 15 πόντους, ενώ ο Κόμπι Σάντερς είχε 10. Για τους γηπεδούχους, ο Άντονι Έντουαρντς τελείωσε το ματς με 23 πόντους, με τους Τίμπεργουλβς να γνωρίζουν την τρίτη τους ήττα στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.

Εύκολο έργο είχαν οι Χιτ στην Ουάσινγκτον, επικρατώντας 132-101 των Γουίζαρντς. Μπαμ Αντεμπάγιο και Κασπάρρας Γιακουτσιόνις σημείωσαν από 22 πόντους, ενώ ο Νόρμαν Πάουελ ακολούθησε με 21. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Κελέλ Γουέαρ με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ. Για την Ουάσινγκτον, ο Τρίσταν Βούκτσεβιτς είχε 14 πόντους, με τους Γουίζαρντς να παραμένουν χαμηλά στην κατάταξη της Ανατολής.

Τέλος, οι Ράπτορς επιβλήθηκαν 122-104 των Πέισερς στο Τορόντο, με τον Σκότι Μπαρνς να ξεχωρίζει πετυχαίνοντας 25 πόντους (οι 13 στην τρίτη περίοδο), 14 ριμπάουντ και τέσσερα κοψίματα. Το επιμέρους 44-26 στο τρίτο δωδεκάλεπτο αποδείχθηκε καθοριστικό, με το Τορόντο να «σκουπίζει» τη σειρά της κανονικής περιόδου απέναντι στην Ιντιάνα. Ο Αρ Τζέι Μπάρετ πρόσθεσε 20 πόντους και ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι 17. Για τους Πέισερς, ο Πασκάλ Σιάκαμ σημείωσε 18 πόντους και ο Τζέι Χαφ 15 πόντους.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Βοστώνη – Νέα Υόρκη 89-11

Ουάσινγκτον – Μαϊάμι 101-132

Τορόντο – Ιντιάνα 122-104

Μινεσότα – ΛΑ Κλίπερς 96-115

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

———–

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 34-19

Νέα Υόρκη 34-19

Τορόντο 32-22

Φιλαδέλφεια 30-22

Μπρούκλιν 14-37

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 38-13

Κλίβελαντ 32-21

Σικάγο 24-29

Μιλγουόκι 21-29

Ιντιάνα 13-40

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 27-24

Μαϊάμι 28-26

Ατλάντα 26-28

Σάρλοτ 25-28

Ουάσινγκτον 14-38

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 40-13

Ντένβερ 34-19

Μινεσότα 32-22

Πόρτλαντ 25-28

Γιούτα 16-37

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 32-19

Φοίνιξ 31-22

Γκόλντεν Στέιτ 28-25

Λ.Α. Κλίπερς 25-27

Σακραμέντο 12-42

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 36-16

Χιούστον 32-19

Μέμφις 20-31

Ντάλας 19-33

Νέα Ορλεάνη 14-40

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ