NBA: Οι παίκτες που επιλέχθηκαν για το All Star Game - Real.gr

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των παικτών, οι οποίοι θα αγωνιστούν στο φετινό All Star Game του ΝΒΑ.

Όπως αναμενόταν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνους που ψηφίστηκαν και θα δώσει ξανά το «παρών» στη μεγάλη γιορτή της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας, η οποία θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες στις 15 Φεβρουαρίου.

Μαζί με τον «Greek Freak», βασικοί από την Ανατολή θα είναι επίσης οι Τζέιλεν Μπράουν, Τζέιλεν Μπράνσον, Κέιντ Κάνιγχαμ και Τάιρις Μάξεϊ, ενώ βασικοί για τη Δύση θα είναι οι Στέφεν Κάρι, Λούκα Ντόντσιτς, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Νίκολα Γιόκιτς και Βίκτος Γουενμπανιάμα.

Ο κορυφαίος παίκτης σε συμμετοχές σε All-Star Game με 22, ΛεΜπρόν Τζέιμς, είναι στις… ρεζέρβες της Δύσης, μαζί με τους Κέβιν Ντουράντ, Ντέβιν Μπούκερ και Άντονι Έντουαρντς.

Όσον αφορά τις… ηχηρές απουσίες, είναι αυτές των Τζέιμς Χάρντεν, Καουάι Λέοναρντ, Μπαμ Αντεμπάγιο και Ζοέλ Εμπίντ.

Οι παίκτες που θα αγωνιστούν στο All Star Game: