NBA: Οι Σέλτικς «έσπασαν» το σερί των Πίστονς, νέα ήττα για Μπακς χωρίς τον Γιάννη - Real.gr

Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Σέλτικς με 33 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Ντέρικ Γουάιτ έκανε εκπληκτικό φινάλε, σημειώνοντας 11 από τους 27 πόντους του στα τελευταία 4:30 του αγώνα.
Ο Πέιτον Πρίτσαρντ πρόσθεσε 16 πόντους, βοηθώντας τους “Κέλτες” να φτάσουν στη 10η φετινή τους νίκη. Απ’ την άλλη, ο Κέιντ Κάνινγκχαμ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 42 πόντους και 8 ριμπάουντ, βάζοντας μεγάλες επιθετικές λύσεις σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Οι Μιλγουόκι Μπακς έπαιξαν για ένα ακόμα παιχνίδι χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο -λόγω του τραυματισμού του στον προσαγωγό- και γνώρισαν νέα ήττα, αυτή τη φορά από τους Μαϊάμι Χιτ (106-103).
Οι Χιτ είχαν για μεγάλους πρωταγωνιστές τους Τάιλερ Χίρο (29 πόντους) και Μπαμ Αντεμπάγιο (17 πόντους και 11 ριμπάουντ).
Για τους Μπακς -που γνώρισαν την έκτη συνεχόμενη ήττα τους, με τις τέσσερις τελευταίες να έχουν έρθει χωρίς τον Αντετοκούνμπο- ο Ράιαν Ρόλινς σημείωσε 26 πόντους, ο Μάιλς Τέρνερ πρόσθεσε 24 και ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ πέτυχε 15 πόντους.
Να αναφέρουμε ότι η βραδιά είχε ιστορικό χαρακτήρα για τον προπονητή των Χιτ, Έρικ Σπόλστρα, ο οποίος έφτασε τις 800 νίκες στην καριέρα του, όντας πλέον μόλις ο 17ος προπονητής στην ιστορία του NBA που το καταφέρνει. Παράλληλα, έγινε ο τρίτος που πετυχαίνει 800 νίκες με μία μόνο ομάδα, μαζί με τους Γκρεγκ Πόποβιτς (Σαν Αντόνιο) και Τζέρι Σλόαν (Γιούτα).
Τα αποτελέσματα του NBA
Σέλτικς-Πίστονς 117-114
Χόρνετς-Νικς 101-129
Χιτ-Μπακς 106-103
Θάντερ-Τίμπεργουλβς 113-105
Ράπτορς-Πέισερς 97-95
Πέλικανς-Γκρίζλις 128-133 (παράταση)
Ουόριορς-Ρόκετς 97-102
Μπλέιζερς-Σπερς 102-115
Κινγκς-Σανς 100-112
