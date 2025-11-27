NBA: Οι Σέλτικς «έσπασαν» το σερί των Πίστονς, νέα ήττα για Μπακς χωρίς τον Γιάννη - Real.gr

Οι Σέλτικς επικράτησαν με 117-114 των Πίστονς, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στη Βοστώνη, βάζοντας έτσι ένα τέλος στο νικηφόρο σερί 13 αγώνων της ομάδας του Ντιτρόιτ στο ΝΒΑ (επίδοση που ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ της ομάδας).

Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Σέλτικς με 33 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Ντέρικ Γουάιτ έκανε εκπληκτικό φινάλε, σημειώνοντας 11 από τους 27 πόντους του στα τελευταία 4:30 του αγώνα.

Ο Πέιτον Πρίτσαρντ πρόσθεσε 16 πόντους, βοηθώντας τους “Κέλτες” να φτάσουν στη 10η φετινή τους νίκη. Απ’ την άλλη, ο Κέιντ Κάνινγκχαμ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 42 πόντους και 8 ριμπάουντ, βάζοντας μεγάλες επιθετικές λύσεις σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έπαιξαν για ένα ακόμα παιχνίδι χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο -λόγω του τραυματισμού του στον προσαγωγό- και γνώρισαν νέα ήττα, αυτή τη φορά από τους Μαϊάμι Χιτ (106-103).

Οι Χιτ είχαν για μεγάλους πρωταγωνιστές τους Τάιλερ Χίρο (29 πόντους) και Μπαμ Αντεμπάγιο (17 πόντους και 11 ριμπάουντ).

Για τους Μπακς -που γνώρισαν την έκτη συνεχόμενη ήττα τους, με τις τέσσερις τελευταίες να έχουν έρθει χωρίς τον Αντετοκούνμπο- ο Ράιαν Ρόλινς σημείωσε 26 πόντους, ο Μάιλς Τέρνερ πρόσθεσε 24 και ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ πέτυχε 15 πόντους.

Να αναφέρουμε ότι η βραδιά είχε ιστορικό χαρακτήρα για τον προπονητή των Χιτ, Έρικ Σπόλστρα, ο οποίος έφτασε τις 800 νίκες στην καριέρα του, όντας πλέον μόλις ο 17ος προπονητής στην ιστορία του NBA που το καταφέρνει. Παράλληλα, έγινε ο τρίτος που πετυχαίνει 800 νίκες με μία μόνο ομάδα, μαζί με τους Γκρεγκ Πόποβιτς (Σαν Αντόνιο) και Τζέρι Σλόαν (Γιούτα).

Τα αποτελέσματα του NBA

Σέλτικς-Πίστονς 117-114

Χόρνετς-Νικς 101-129

Χιτ-Μπακς 106-103

Θάντερ-Τίμπεργουλβς 113-105

Ράπτορς-Πέισερς 97-95

Πέλικανς-Γκρίζλις 128-133 (παράταση)

Ουόριορς-Ρόκετς 97-102

Μπλέιζερς-Σπερς 102-115

Κινγκς-Σανς 100-112

ΠΗΓΗ: filathlos.gr