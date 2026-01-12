NBA: Πάλεψε μόνος του στο Ντένβερ ο Γιάννης - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Οι Ντένβερ Νάγκετς “λύγισαν” στο φινάλε της αναμέτρησης τους Μιλγουόκι Μπακς, παρά την πολύ καλή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο (33 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 11 ασίστ).
Εύκολες νίκες για τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τους Φοίνιξ Σανς, ο Έντουαρντς οδήγησε τη Μινεσότα σε νίκη-θρίλερ επί των Σπερς, ενώ η Ατλάντα “άλωσε” το Σαν Φρανσίσκο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Ορλάντο Μάτζικ – Νιου Ορλίνς Πέλικανς 128-118
Μέμφις Γκρίζλις – Μπρούκλιν Νετς 103-98
Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Νιου Γιορκ Νικς 114-123
Ντένβερ Νάγκετς – Μιλγουόκι Μπακς 108-104
Τορόντο Ράπτορς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 116-115 παρ. (κ.δ. 107-107)
Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Σαν Αντόνιο Σπερς 104-103
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Μαϊάμι Χιτ 124-112
Φοίνιξ Σανς – Ουάσιγκτον Ουίζαρντς 112-93
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς – Ατλάντα Χοκς 111-124
Σακραμέντο Κινγκς – Χιούστον Ρόκετς 111-98
ΠΗΓΗ: filathlos.gr