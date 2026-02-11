NBA: «Πάρτι» του Γουεμπανιάμα στο Λος Άντζελες - Real.gr

Εύκολη αποστολή είχαν οι Σπερς στο Λος Άντζελες, αφού κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τους ελλιπείς Λέικερς. Οι «λιμνάνθρωποι» παρατάχθηκαν χωρίς τους Λούκα Ντόντσιτς, Λεμπρόν Τζέιμς, ΝτιΆντρε Έιτον και Όστιν Ριβς.

Έτσι το Σαν Αντόνιο πήρε εύκολα τη νίκη με 136-108, έχοντας ως κορυφαίο τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος σημείωσε 40 πόντους σε μόλις 26 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 9/14 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 10/12 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και 4 λάθη.