NBA: «Πάρτι» του Γουεμπανιάμα στο Λος Άντζελες - Real.gr

- Το Σαν Αντόνιο πήρε εύκολα τη νίκη με 136-108 απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα να πραγματοποιεί «πάρτι».
- Ο Γουεμπανιάμα ήταν κορυφαίος της αναμέτρησης, σημειώνοντας 40 πόντους σε μόλις 26 λεπτά συμμετοχής. Είχε επίσης 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα.
- Από τα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχώρισε η νίκη των Πέισερς επί των Νικς με 137-134 στην παράταση. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Πασκάλ Σιάκαμ, ενώ για τη Νέα Υόρκη ξεχώρισε ο Τζέιλεν Μπράνσον με 40 πόντους.
Εύκολη αποστολή είχαν οι Σπερς στο Λος Άντζελες, αφού κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τους ελλιπείς Λέικερς. Οι «λιμνάνθρωποι» παρατάχθηκαν χωρίς τους Λούκα Ντόντσιτς, Λεμπρόν Τζέιμς, ΝτιΆντρε Έιτον και Όστιν Ριβς.
Έτσι το Σαν Αντόνιο πήρε εύκολα τη νίκη με 136-108, έχοντας ως κορυφαίο τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος σημείωσε 40 πόντους σε μόλις 26 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 9/14 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 10/12 βολές, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και 4 λάθη.
Από τα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχώρισε η νίκη των Πέισερς επί των Νικς με 137-134 στην παράταση. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Πασκάλ Σιάκαμ (30 π., 6 ριμπ., 4 ασ.,), ενώ για τη Νέα Υόρκη ξεχώρισε ο Τζέιλεν Μπράνσον με 40 πόντους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Νιου Γιορκ Νικς-Ιντιάνα Πέισερς 134-137
Χιούστον Ρόκετς-Λος Άντζελες Κλίπερς 102-95
Φoίνιξ Σανς-Ντάλας Μάβερικς 120-111
Λος Άντζελες Λέικερς-Σαν Αντόνιο Σπερς 108-136
ΠΗΓΗ: filathlos.gr