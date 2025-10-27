NBA: Πρώτη ήττα για Μπακς παρά τη 40άρα του Γιάννη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
10:04, 27/10/2025
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση στο NBA, αλλά δεν κατάφερε να οδηγήσει τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη επί των Κλίβελαντ Καβαλίερς, οι οποίοι και πήραν το θετικό αποτέλεσμα με σκορ 118-113.

Οι Μπακς βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 20 πόντους διαφορά, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος και με 40 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ, έκανε σχεδόν μόνος του ξανά ντέρμπι το ματς. Οι Καβαλίερς ήταν όμως απόλυτα εύστοχοι στις βολές στα τελευταία λεπτά και πήραν τη νίκη στις λεπτομέρειες, πιάνοντας τα “ελάφια” στο 2-1 στην κατάταξη του NBA.

Η ομάδα του Ντο Ρίβερς, πάντως, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική στην έδρα του φαβορί για την κατάκτηση της Ανατολής, παρότι αγωνίστηκε χωρίς πόιντ γκαρντ, αφού εκτός ήταν με τραυματισμό ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ και με ασθένεια ο Κόουλ Άντονι.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, ξεχώρισε το “διπλό” των Λος Άντζελες Λέικερς στην έδρα των Σακραμέντο Κινγκς με 127-120, αφού ήρθε με τους “λιμνανθρώπους” να αγωνίζονται χωρίς τους Λεμπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς. Ο Όστιν Ρίβερς πήρε “φωτιά” με 51 πόντους και διαμόρφωσε το αποτέλεσμα, με τη βοήθεια και του Ντεάντρε Έιτον, που είχε 22 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα στο NBA:

Σπερς – Νετς 118-107

Πίστονς – Σέλτικς 119-113

Ουίζαρντς – Χόρνετς 113-139

Καβαλίερς – Μπακς 118-113

Χιτ – Νικς 115-107

Τίμπεργουλβς – Πέισερς 114-110

Μάβερικς – Ράπτορς 139-129

Κλίπερς – Μπλέιζερς 114-107

Κινγκς – Λέικερς 120-127

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

