NBA: Πρώτη ήττα για Μπακς παρά τη 40άρα του Γιάννη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση στο NBA, αλλά δεν κατάφερε να οδηγήσει τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη επί των Κλίβελαντ Καβαλίερς, οι οποίοι και πήραν το θετικό αποτέλεσμα με σκορ 118-113.

Οι Μπακς βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 20 πόντους διαφορά, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος και με 40 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ, έκανε σχεδόν μόνος του ξανά ντέρμπι το ματς. Οι Καβαλίερς ήταν όμως απόλυτα εύστοχοι στις βολές στα τελευταία λεπτά και πήραν τη νίκη στις λεπτομέρειες, πιάνοντας τα “ελάφια” στο 2-1 στην κατάταξη του NBA.