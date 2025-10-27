NBA: Πρώτη ήττα για Μπακς παρά τη 40άρα του Γιάννη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Οι Μπακς βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 20 πόντους διαφορά, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος και με 40 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ, έκανε σχεδόν μόνος του ξανά ντέρμπι το ματς. Οι Καβαλίερς ήταν όμως απόλυτα εύστοχοι στις βολές στα τελευταία λεπτά και πήραν τη νίκη στις λεπτομέρειες, πιάνοντας τα “ελάφια” στο 2-1 στην κατάταξη του NBA.
Η ομάδα του Ντο Ρίβερς, πάντως, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική στην έδρα του φαβορί για την κατάκτηση της Ανατολής, παρότι αγωνίστηκε χωρίς πόιντ γκαρντ, αφού εκτός ήταν με τραυματισμό ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ και με ασθένεια ο Κόουλ Άντονι.
Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας, ξεχώρισε το “διπλό” των Λος Άντζελες Λέικερς στην έδρα των Σακραμέντο Κινγκς με 127-120, αφού ήρθε με τους “λιμνανθρώπους” να αγωνίζονται χωρίς τους Λεμπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς. Ο Όστιν Ρίβερς πήρε “φωτιά” με 51 πόντους και διαμόρφωσε το αποτέλεσμα, με τη βοήθεια και του Ντεάντρε Έιτον, που είχε 22 πόντους και 15 ριμπάουντ.
Τα αποτελέσματα στο NBA:
Σπερς – Νετς 118-107
Πίστονς – Σέλτικς 119-113
Ουίζαρντς – Χόρνετς 113-139
Καβαλίερς – Μπακς 118-113
Χιτ – Νικς 115-107
Τίμπεργουλβς – Πέισερς 114-110
Μάβερικς – Ράπτορς 139-129
Κλίπερς – Μπλέιζερς 114-107
Κινγκς – Λέικερς 120-127
ΠΗΓΗ: filathlos.gr