NBA: Σαρωτικός Αντετοκούνμπο «εκτέλεσε» τους Κινγκς - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν είχε αντίπαλο. Όταν οι Κινγκς επέστρεψαν από το -26 και μείωσαν στους τρεις πόντους (85-88), πήρε την κατάσταση στα χέρια του και «καθάρισε» το ματς με προσωπικές ενέργειες, βάζοντας τέλος σε κάθε σκέψη ανατροπής.
Παρά τη σκληρή αντιμετώπιση και τα συνεχόμενα μαρκαρίσματα, ο Αντετοκούνμπο έμεινε όρθιος και κυριάρχησε μέχρι το φινάλε, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με: 37 πόντους (13/17 δίποντα, 11/13 βολές), 11 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 31:37 συμμετοχής.
Καθοριστική ήταν και η συνεισφορά του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, που στήριξε επιθετικά τον Γιάννη, όπως και του Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ, ο οποίος έδωσε λύσεις από την περιφέρεια. Αντίθετα, ο Έι Τζέι Γκριν κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα και δεν βοήθησε με το μακρινό σουτ.
Οι Μπακς έβαλαν τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο, όταν με επιμέρους 18-34 στη δεύτερη περίοδο έκλεισαν το 24λεπτο στο +18 (44-62). Στο δεύτερο μέρος οι Κινγκς πίεσαν, όμως η εμπειρία και η ποιότητα των φιλοξενούμενων μίλησαν στο κρίσιμο σημείο.
Για το Σακραμέντο, που έπεσε στο 8-28 και συνεχίζει μια δύσκολη σεζόν, ξεχώρισαν οι Ράσελ Γουέστμπρουκ και Ζακ ΛαΒίν, σε ένα ματς όπου οι γηπεδούχοι σούταραν μόλις με 20% από τα τρίποντα.
