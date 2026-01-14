NBA: Συντριβή για Μπακς στο Μιλγουόκι - Real.gr

Μία ακόμη κακή εμφάνιση πραγματοποίησαν τη φετινή σεζόν οι Μιλγουόκι Μπακς και ηττήθηκαν με 139-106 στην έδρα τους από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Τα «ελάφια» παρουσίασαν πολύ κακό πρόσωπο και δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να προβάλουν αντίσταση, γνωρίζοντας μία από τις πιο βαριές φετινές ήττες τους.

Μεγάλη προσπάθεια κατέβαλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά δεν βρήκε συμπαραστάτες, ώστε οι Μπακς να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω από το παιχνίδι.

Ο «Greek Freak» μέτρησε 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όντας ο μόνος που ξεχώρισε από πλευράς των Μπακς.

Για τους νικητές ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ραντλ με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ και ακολούθησε σε απόδοση ο Χάιλαντ με 23 πόντους και 5 ασίστ.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Χιτ – Σανς 126-121

Ρόκετς – Μπουλς 119-113

Πέλικανς – Νάγκετς 116-122

Θάντερ – Σπερς 119-98

Λέικερς – Χοκς 141-116

Ουόριορς – Μπλέιζερς 119-97