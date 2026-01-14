NBA: Συντριβή για Μπακς στο Μιλγουόκι - Real.gr

Τα «ελάφια» παρουσίασαν πολύ κακό πρόσωπο και δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να προβάλουν αντίσταση, γνωρίζοντας μία από τις πιο βαριές φετινές ήττες τους.
Μεγάλη προσπάθεια κατέβαλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά δεν βρήκε συμπαραστάτες, ώστε οι Μπακς να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω από το παιχνίδι.
Ο «Greek Freak» μέτρησε 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όντας ο μόνος που ξεχώρισε από πλευράς των Μπακς.
Για τους νικητές ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ραντλ με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ και ακολούθησε σε απόδοση ο Χάιλαντ με 23 πόντους και 5 ασίστ.
Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:
Χιτ – Σανς 126-121
Ρόκετς – Μπουλς 119-113
Πέλικανς – Νάγκετς 116-122
Θάντερ – Σπερς 119-98
Λέικερς – Χοκς 141-116
Ουόριορς – Μπλέιζερς 119-97