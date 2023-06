ΝΒΑ: Ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Γκρίφιν οι Μπακς

"Είναι μεγάλη τιμή και είμαι ευγνώμων στον Γουές, τον Τζέιμι, τον Ντι, τον Τζίμι και τον Τζον που με επέλεξαν για πρώτο προπονητή των Μπακς. Οι Μπακς είναι ένας οργανισμός που κάνει πρωταθλητισμό και είμαι ενθουσιασμένος που θα δουλέψω με ένα ρόστερ καταξιωμένων παικτών με χαρακτήρα και ταλέντο. Είμαι ενθουσιασμένος που επέστρεψα στο Μιλγουόκι και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε", είπε από τη δική του πλευρά ο Γκρίφιν, ο οποίος έγινε ο 17ος head coach των "ελαφιών".

Θυμίζουμε πως, σύμφωνα με όσα διέρρευσαν στις ΗΠΑ, ο Γκρίφιν έχει λαμβάνειν 4 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από τους Μπακς, ενώ στο προπονητικό του επιτελείο θα ενταχθεί και ο Τέρι Στοτς.

The Milwaukee Bucks have hired Adrian Griffin as Head Coach. https://t.co/UiFGQoYkOJ

Smiling because we got our guy.

?? @BubonOrthopic.twitter.com/DlKFEqrZbv