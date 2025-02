NBA - Αντετοκούνμπο: All Star στην Ελλάδα ή στην Κίνα - ΒΙΝΤΕΟ

«Το tweet μου από το Σάββατο; Δεν το έστειλα εγώ. Το τηλέφωνό μου... παραβιάστηκε από τα παιδιά μου. Κοιμόμουν, μου έκλεψαν το τηλέφωνο και έστειλαν αυτό το μήνυμα», δήλωσε χαμογελώντας ο Ελληνας «αστέρας» του ΝΒΑ και πρόσθεσε... σοβαρολογώντας αυτήν την φορά: «Ηταν κίνητρο να βλέπεις τους συμμετέχοντες να δίνουν τα πάντα και να κάνουν μια παράσταση. Εάν είμαι υγιής, θα ήθελα πολύ να το κάνω του χρόνου».

Reporter: “Would you want to see a competition where NBA teams play Euroleague teams?”

Giannis Antetokounmpo: “Euroleague is an incredible league, very, very talented. Probably the top 2-4 teams are like NBA teams. I enjoy watching Euroleague basketball more than I enjoy NBA… pic.twitter.com/vbUtLwDfbt