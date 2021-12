NBA: Απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών ο θρύλος των Σέλτικς Σαμ Τζόουνς

Ο εκλιπών ήταν μέλος του Hall of Fame (τάξη του 1984) και 10 φορές πρωταθλητής ΝΒΑ με τους «Κέλτες» και μαζί με τον Μπιλ Ράσελ (που έχει κερδίσει 11 τίτλους) ήταν οι παίκτες με τις περισσότερες κατακτήσεις στην Ιστορία της Λίγκας.

Οι Σέλτικς θα κρατήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πριν από τον αγώνα της Παρασκευής (31/12) εναντίον των Φοίνιξ Σανς στο «TD Garden», στην οροφή του οποίου κρέμεται εδώ και χρόνια η φανέλα με το Νο24 που φορούσε ο Τζόουνς.

«Βλέπεις τα πρωταθλήματα που κατέκτησε κι όλα όσα πέτυχε με τους Σέλτικς και κατανοείς πως είναι μία τεράστια απώλεια για τον οργανισμό μας» τόνισε για τον Σαμ Τζόουνς ο προπονητής της ομάδας της Βοστώνης, Ίμε Ουντόκα προς τους ρεπόρτερ λίγες ώρες πριν από τον αγώνα με τους Σανς.

Ο άλλοτε γκαρντ των Σέλτικς επελέγη στο Νο8 του ντραφτ του 1957, ερχόμενος από το πανεπιστήμιο της Νορθ Καρολάινα. Ηταν κομβικός παίκτης στην ανεπανάληπτη ομάδα των «Κελτών» που κατέκτησε 8 σερί τίτλους από το 1959 έως το 1966, ενώ έφτασε στην κορυφή της Λίγκας με την ομάδα της Βοστώνης και τη διετία 1968-1969.

Στη 13ετή καριέρα του με τους Σέλτικς είχε μέσο όρο 17,7 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ σε 871 αγώνες στο NBA.

