NBA: «Έφυγε» ο Τζέρι Γουέστ

Ο Τζέρι Γούεστ αγωνίστηκε από το 1960 έως το 1974 στους Μινεάπολις Λέικερς (σσ. μετέπεια Λος Άντζελες Λέικερς). Σε επίπεδο αριθμών είχε 25.192 πόντους (27 κατά μέσο όρο), 5.365 ριμπάουντ (5.8 ριμπάουντ) και 6.238 ασίστ (6.7 κατά μέσο όρο) στην καριέρα του, ενώ υπήρξε και προπονητής αυτής της ομάδας από το 1976 έως και το 1979.

Legendary Hall of Famer Jerry West passed away peacefully this morning at the age of 86. His wife, Karen, was by his side.