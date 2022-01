NBA: Εκτός για 4-6 εβδομάδες ο Κέβιν Ντουράντ

Ο 32χρονος σούπερ σταρ του ΝΒΑ τραυματίστηκε τα ξημερώματα (16/1) κατά τη διάρκεια του αγώνα των Νετς με τη Νέα Ορλεάνη, όταν ο Μπρους Μπράουν των Πέλικανς... προσγειώθηκε στο γόνατο του "KD", στα μέσα της 2ης περιόδου.

Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε μετά τη νίκη των Νετς ο Ντουράντ έδειξαν διάστρεμμα του έσω παράπλευρου συνδέσμου του αριστερού γόνατος.

There’s optimism within Nets that will be a four-to-six week rehab and return for Kevin Durant, sources tell ESPN. https://t.co/xKYtu0l4VL