NBA - Εμπίντ: «Αν αναφερθείς ξανά στον νεκρό αδελφό μου και τον γιο μου, θα δεις τι θα σου κάνω»

«Την επόμενη φορά που θα αναφερθείς στον νεκρό αδελφό μου και τον γιο μου, θα δεις τι θα σου κάνω και θα πρέπει να ζήσω με τις συνέπειες» φέρεται να είπε ο Εμπίντ, σπρώχνοντας τον δημοσιογράφο Μάρκους Χέις του Philadelphia Inquirer. Μάλιστα χρειάστηκε η επέμβαση παράγοντα των Σίξερς που μπήκε ανάμεσά τους. Όλα αυτά μετά την ήττα των Σίξερς με 124-107 από τους Μέμφις Γκρίζλις.

"Joel Embiid got into a physical altercation, shoving a columnist in the postgame locker room tonight." @ShamsCharania on Joel Embiid and the NBA's investigation into the incident on Saturday. pic.twitter.com/p2z3nJqrEY