ΝΒΑ: Επανεκκίνηση με διαμαρτυρία Black Lives Matter - Γονάτισαν παίκτες και προπονητές -ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - ΒΙΝΤΕΟ: ΝΒΑ

Το Black Lives Matter γράφτηκε επίσης στα γήπεδα του ESPN Wide World of Sports Complex στο Walt Disney World Resort κοντά στο Ορλάντο, όπου το NBA σκοπεύει να ολοκληρώσει τη σεζόν του με 22 ομάδες μέσα σε μία «φούσκα».

«Το παιχνίδι του μπάσκετ ήταν πάντα μεγαλύτερο από απλώς την μπάλα, τους 10 παίκτες στο γήπεδο και τους διαιτητές», δήλωσε ο σούπερ στα των Λέικερ, Λέμπρον Τζέιμς μετά τη νίκη (103-1010 της ομάδας του απέναντι στους Κλίπερς.

The @LAClippers and @Lakers kneel in solidarity as the Compton Kidz Club performs the National Anthem. pic.twitter.com/1WImoaHBsQ