ΝΒΑ: Επεισοδιακή νίκη των Μπακς με αποβολή του Αντετοκούνμπο έπειτα από... πανηγυρισμό - ΒΙΝΤΕΟ

Το σκηνικό έλαβε χώρα, εννιά λεπτά πριν το τέλος του 3ου δωδεκαλέπτου και με το σκορ στο 71-60 υπέρ των Μπακς.

O Αντετοκούνμπο, μέχρι να αποβληθεί, είχε 15 πόντους (6/14 δίποντα, 3/6 βολές), μάζεψε 9 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ, ενώ είχε 3 μπλοκ, 1 λάθος και 1 φάουλ σε 21:52.

Giannis has been ejected after receiving his second technical foul. ??#FearTheDeer | #NBApic.twitter.com/UKuAIJJrU7