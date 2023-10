NBA-Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θα υπογράψω του χρόνου»

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μίλησε μετά τον νέο κόουτς των Μπακς, Έιντριαν Γκρίφιν και τον Ντέμιαν Λίλαρντ, υπογραμμίζοντας πως θα ήθελε να παραμείνει σε όλη την καριέρα του στο Μιλγουόκι, εάν η ομάδα συνεχίσει να είναι διεκδικήτρια του τίτλου, ενώ συμπλήρωσε πως δεν είναι λογικό -από οικονομικής άποψης- να υπογράψει φέτος πρόωρη επέκταση συμβολαίου.

«Προφανώς το να έχουμε έναν παίκτη σαν τον Ντέιμ στην ομάδα είναι απίστευτο. Είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό. Παίζει στο πιο ψηλό επίπεδο. Είναι απίστευτα πεινασμένος. Είμαι εδώ 10 χρόνια και κινούμασταν κάτω από το ραντάρ. Αυτή η κίνηση έστρεψε την προσοχή στην ομάδα και δημιούργησε ενθουσιασμό. Ο κόσμος πιστεύει ότι είμαστε μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ανατολή, αλλά στο φινάλε σημασία δεν έχει τι πιστεύει κανείς, αλλά το τι θα κάνουμε.

Πρέπει να χτίσουμε καλές συνήθειες, να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και να καθοδηγήσουμε την ομάδα. Πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι, να μείνουμε συγκεντρωμένοι. Δεν κερδίζεις το πρωτάθλημα επειδή έκανες μία κίνηση, αλλά επειδή είσαι η τελευταία ομάδα που μένει όρθια. Έχουμε εξαιρετική ομάδα. Πρέπει να χτίζουμε παιχνίδι με το παιχνίδι και όταν φτάσουμε στα playoffs να είμαστε εκεί που πρέπει για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Δεν πρέπει να επιτεθούμε στο παιχνίδι.

"I need Dame to be Dame, and he needs me to be me." ?? pic.twitter.com/YGVawJ4rNM