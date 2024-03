NBA: Γύρισε ο Κάρι και οι Ουόριορς νίκησαν τους Λέικερς των 40 πόντοων του ΛεΜπρον

Το Γκόλντεν Στέιτ προερχόταν από τρεις ήττες στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια, ενώ και οι δύο ομάδες βρίσκονται στις δύο τελευταίες θέσεις για το play-in τουρνουά στη Δυτική Περιφέρεια.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σημείωσε τους 13 από τους 40 πόντους του στο τέταρτο δεκάλεπτο και ο Ντ' Άντζελο Ράσελ πρόσθεσε 23 πόντους και 13 ασίστ για τους Λέικερς. Ο Άντονι Ντέιβις δεν έπαιξε μετά το πρώτο τέταρτο λόγω τραυματισμού στο αριστερό μάτι.

Ο Άλεκ Μπερκς σημείωσε όλα τα καλάθια του κατά τη διάρκεια ενός κρίσιμου τέταρτου δεκαλέπτου και η άμυνα των Νιου Γιορκ Νικς ήταν για άλλη μια φορά εντυπωσιακή στη νίκη με 98-91 επί των Κινγκς στο Σακραμέντο.

