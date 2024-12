NBA: Η «πτήση» του Αντετοκούνμπο πάνω από τον Χάρνταγουεϊ, 2ο καλύτερο κάρφωμα της 25ετίας - ΒΙΝΤΕΟ

Πρώτο και καλύτερο αυτό του ΝτιΆντρε Τζόρνταν για την… πτήση του απέναντι στον Νάιτ, ενώ την τριάδα κλείνει ο Γκρίφιν με αντίπαλο τον Πέρκινς. Tην πεντάδα συμπληρώνουν οι Βινς Κάρτερ και Κόμπι Μπράιαντ.

Δείτε το εκπληκτικό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

?? TOP DUNKS of last 25 YEARS ??

At No. 2... Giannis soaring at The Garden! https://t.co/vfNcWoCS28pic.twitter.com/n3xpMHtScK