NBA: Ιστορία έγραψε ο ΛεΜπρον Τζέιμς - Ξεπέρασε τον Τζόρνταν

Ο Aόστιν Ριβς σημείωσε 20 πόντους, καθώς οι Λέικερς βελτιώθηκαν σε 7-2 από τις 15 Δεκεμβρίου. Ο Ντέιβις έχασε τη νίκη της Πέμπτης επί των Πόρτλαντ Μπλέιζερς λόγω τραυματισμού στον αριστερό αστράγαλο. Ο Τράε Γιανγκ σημείωσε 33 πόντους και ο Τζέιλεν Τζόνσον πρόσθεσε 19 για τους Χοκς.

Breaking records like a broken record. LeBron James passes Michael Jordan for MOST 30+ point games in NBA history. pic.twitter.com/dkrGtuNnR3