NBA: Νο.1 στο draft ο Ουίλιαμσον, εκπλήξεις από ανταλλαγές

ΠΗΓΗ: filathlos

Εμφανώς συγκινημένος ο Ουίλιαμσον μετά την επιλογή του στην πρώτη θέση του Draft, «λύγισε» μπροστά στην κάμερα δηλώνοντας πως: «Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς τη μητέρα μου, έκανε τα πάντα για μένα».

"I wouldn't be here without my mom. She did everything for me."

What a moment for Zion Williamson, who shed tears after being drafted No. 1 overall. #NBADraftpic.twitter.com/WBVSRPr04K